“Festival Jazz”, tre appuntamenti tra storia e musica

Il Comune di Desio e il Circolo Culturale ProDesio presentano tre serate-evento con il "Francesco Bianchi Quintet" e la "Garben Big Band"

Jazz protagonista a Desio. Grazie alla rinnovata e stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Circolo Culturale ProDesio, prende il via il “Festival Jazz”, una rassegna di tre appuntamenti, curata dal maestro Francesco Bianchi, sassofonista di fama nazionale e già vincitore della rassegna jazzisti emergenti “Lago Maggiore Jazz”.

Festival Jazz: “Una manifestazione di prestigio”

Il “Festival Jazz” non è solo un ciclo di concerti, ma un percorso divulgativo che intreccia parole e musica live per raccontare l’evoluzione di un genere che ha segnato il XX secolo. La sinergia tra il Comune di Desio e il Circolo Culturale ProDesio mira a valorizzare i talenti del territorio e a offrire alla cittadinanza momenti di alta cultura accessibili a tutti.

“Crediamo profondamente nel potere della musica come linguaggio universale capace di unire le persone – dichiarano l’assessore alla Cultura, Giorgio Gerosa, e l’assessora agli Eventi, Jenny Arienti – Questa collaborazione ci permette di animare la nostra città con una proposta di assoluto prestigio. Vedere spazi come la storica sede di via Garibaldi del Circolo Culturale ProDesio e lo Spazio Stendhal vibrare di energia e partecipazione è per noi motivo di grande orgoglio. Invitiamo ogni cittadino a lasciarsi trasportare da queste note, perché la cultura è il respiro di una comunità che cresce insieme”.

Il programma

Dalle origini alla Grande Orchestra. La rassegna si divide in tre appuntamenti:

Lunedì 13 aprile (ore 21) – Sede ProDesio: “Una piccola Storia del Jazz (Parte 1)”. Dalle radici primordiali al genio di Duke Ellington. Con il Francesco Bianchi Quintet.

Lunedì 27 aprile (ore 21) – Sede ProDesio: “Una piccola Storia del Jazz (Parte 2)”. Un’immersione nel linguaggio del quintetto e l’estetica della storica Blue Note Records.

Giovedì 30 aprile (ore 21) – Spazio Stendhal: “Il gran finale con la Garben Big Band”. Un’esplosione di suoni per celebrare il linguaggio della Grande Orchestra Jazz, sotto la direzione magistrale di Bianchi.

Informazioni e prenotazioni. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, a conferma della volontà degli organizzatori di rendere la grande musica un patrimonio condiviso. Per garantire il miglior svolgimento delle serate, la prenotazione è obbligatoria scrivendo a: circoloculturaleprodesio@gmail.com.