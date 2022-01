Festività all'insegna dei lavori per il Comune di Mezzago

In vista del 2022

Importanti interventi di manutenzione straordinaria alla scuola dell'infanzia "Mario Lodi".

Festività al'insegna dei lavori per il Comune di Mezzago. Hanno preso il via importanti interventi di manutenzione straordinaria alla scuola dell'infanzia "Mario Lodi", ma non solo.

Il primo ambito di intervento

Sono due gli ambiti di intervento annunciati dal Comune di Mezzago. Nei giorni scorsi, infatti, l’Amministrazione comunale ha annunciato l’apertura di due importanti cantieri, che andranno a risolvere altrettanti criticità.

"In questi giorni sono in corso i lavori di ricalibrazione del fosso scolmatore di Mezzago, opera fondamentale per proteggere l’abitato dall’acqua proveniente dai campi a nord in caso di maltempo - si legge in una nota diramata dall’Amministrazione comunale mezzaghese - I lavori, di importo complessivo pari a 140.000 euro, riguardano la sistemazione delle opere di presa e di scarico, la ricalibratura del fondo e la posa di manufatti che aiutano a sostenere le sponde più ripide, evitare l’interramento e migliorare lo scarico delle acque nel torrente cava. I lavori hanno inoltre permesso di mettere in luce degli scarichi non autorizzati, con il conseguente avvio delle pratiche per la sistemazione e regolarizzazione dei canoni di polizia idraulica".

I lavori a scuola

Il secondo intervento, che ha preso il via sempre nei giorni scorsi, ha invece riguardato la manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia "Mario Lodi".