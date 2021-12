Festività natalizie: orari e giorni di chiusura degli uffici comunali e della Biblioteca

A seguito del decreto dello scorso 7 dicembre, gli uffici comunali di Desio subiranno alcune variazioni di orario e date di apertura durante le festività natalizie.

In particolare l'Amministrazione comunica la chiusura di tutti gli uffici venerdì 7 gennaio 2022 (resta aperta solo la Biblioteca Civica)

Nella stessa giornata rimane chiuso anche l’ Ufficio Verbali della Polizia Locale in via Partigiani d’Italia 7 (negli altri giorni accessibile comunque su appuntamento). Il servizio di Pronto intervento sarà comunque sempre attivo, mattino e pomeriggio, anche nei giorni indicati (e sempre su appuntamento): tel 0362638818 e citofono esterno.

Restano comunque garantite tutte le funzionalità dei servizi pubblici essenziali. L’ ufficio di stato civile dei servizi demografici sarà aperto per le sole denunce di morte e di nascita (con scadenza) dalle ore 9.30 alle ore 10.30 nei seguenti giorni:

- domenica 26 dicembre 2021

- domenica 2 gennaio 2022

- venerdì 7 gennaio 2022

- sabato 8 gennaio 2022

La Biblioteca resterà chiusa il 24 dicembre pomeriggio e il 31 dicembre pomeriggio. Aperta venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022.

Chiusura dal 20 dicembre al 7 gennaio 2022.

CENTRI ANTIVIOLENZA DELLA RETE ARTEMIDE

Chiusura dal 22 al 28 dicembre 2021.

Sempre attiva la reperibilità telefonica dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:00; sabato e domenica e giorni festivi 24h.

SPORTELLO VOL.GI.

Chiusura dal 22 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022.

SPORTELLI SAF

Chiusura dal 23 al 31 dicembre 2021 e 7 gennaio 2022.

Per Desio si specifica la riapertura il 13 Gennaio 2022.

SPORTELLO Ce.S.I.S (CENTRO SERVIZI IMMIGRATI STRANIERI)

Chiusura dal 3 al 10 gennaio 2022.

Chiusura servizio di consulenza telefonica e per fissare appuntamenti il 24 dicembre 2021 e il 3 gennaio 2022.

Raccolta rifiuti

Per quanto riguarda la raccolta rifiuti Sabato 25 dicembre 2021 e sabato 1° gennaio 2022 sarà sospesa. Gli utenti delle zone interessate non devono esporre i rifiuti in questa date, ma seguire la seguente riprogrammazione:

ZONA C1

Posticipo della raccolta di umido- vetro- carta- sacco arancio al 26 dicembre.

ZONA C2

Posticipo della raccolta di umido-sacco giallo-sacco blu-sacco arancio al 26 dicembre.