Fiammata da una centralina elettrica interrata in via Verdi a Seregno, davanti al Collegio Ballerini. E' successo questa mattina: sul posto Vigili del fuoco, personale di RetiPiù oltre a Polizia Locale e Carabinieri.

Una fiammata improvvisa dalla centralina elettrica interrata in via Verdi, davanti al Collegio Ballerini. E' successo questa mattina, mercoledì 15 giugno, verso le 9. Alcuni passanti hanno riferito di aver visto una fiammata e un intenso bagliore sollevarsi dalla griglia sul marciapiede, a breve distanza dall'ingresso della scuola. Sul posto sono subito accorsi i Vigili del fuoco locali per la messa in sicurezza dell'impianto e il personale di RetiPiù per verificare il guasto alla centralina elettrica.

Chiuso un tratto di via Verdi

Durante l'attività dei pompieri e degli addetti di RetiPiù un tratto di strada di via Verdi, da via Stoppani a via Don Orione, è stato chiuso al transito veicolare dalle pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale. Dopo il guasto nella zona circostante è mancata la corrente elettrica, che poi è stata ripristinata. In un primo momento il personale scolastico che in quel momento era presente all'interno del Collegio Ballerini è stato fatto evacuare a scopo precauzionale.