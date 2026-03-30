Fiamme nel comparto ex Ibm: Tangenziale Est avvolta dal fumo

Fiamme nel comparto ex Ibm di Vimercate: la Tangenziale Est è avvolta dal fumo mentre i Vigili del fuoco sono in azione per spegnere l’incendio.

Fiamme nel comparto ex Ibm

L’allarme è scattato questo pomeriggio, lunedì 30 marzo, intorno alle 16. Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembra che ad andare a fuoco sia stato un capannone isolato, posto all’interno del comparto industriale un tempo fiore all’occhiello della zona nord di Vimercate e oggi sede di una serie di attività produttive e logistiche.

Vigili del fuoco in azione

Sul posto, numerosi mezzi dei Vigili del fuoco, all’opera in questi minuti per domare il rogo. Con loro anche due pattuglie dei Carabinieri e un’ambulanza, intervenuta a titolo precauzionale. Ancora da accertare la presenza o meno di persone all’interno del capannone coinvolto dall’incendio.

Tangenziale avvolta dal fumo

La colonna di fumo è visibile dalle corsie della Tangenziale Est, avvolta in queste ore da una fitta nebbia grigia e dal caratteristico odore di bruciato. Per questi motivi, insieme alla curiosità per quanto sta accadendo, la circolazione è rallentata nel tratto di Vimercate Nord.