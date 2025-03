A Concorezzo tra il 2024 e il 2025, saranno coinvolte 143 vie nel progetto di espansione della rete in fibra ottica.

Fibra ottica a Concorezzo, prosegue il lavoro di espansione

Nel 2024 i lavori hanno interessato 88 vie, distribuite su tutti i quartieri della città, dalle zone centrali alle aree periferiche. Gli interventi di posa sono stati realizzati dai maggiori operatori nel settore come Open Fiber S.p.A., MyNet S.r.l., FiberCop S.p.A. e Intred S.p.A.

I lavori proseguiranno anche nel 2025, con l'espansione della rete in altre 55 vie di Concorezzo, attualmente incluse nel programma degli interventi.

I vantaggi

La fibra consente connessioni fino a 1 Gigabit/s. Grazie a questo piano, Concorezzo sta procedendo con la posa di una fibra ottica più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit. I lavori sono stati organizzati, in accordo con il Comune, utilizzando, dove possibile, i sottoservizi già esistenti.

"Città ancora più connessa e competitiva"

“La posa della fibra – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio - rappresenta un’importante iniziativa per migliorare la connettività e garantire a cittadini e imprese di beneficiare di una connessione Internet ultraveloce, essenziale per le esigenze quotidiane, il lavoro a distanza, l’istruzione e i servizi online. La fibra ottica rappresenta un passo in avanti per Concorezzo. Questa tecnologia rende di fatto la città ancora più connessa e competitiva. In questo processo di innovazione abbiamo dato priorità alle scuole, certi della necessità di garantire ai nostri studenti servizi digitali ottimali”.

Nel 2025 lavori in 55 vie

“I lavori non sono ancora terminati- ha precisato l’assessore alle Opere Pubbliche Walter Magni-. Per il 2025 sono previste ulteriori estensioni della rete con l’obiettivo di coprire l'intero territorio comunale. Al momento per il 2025 sono in programma i lavori in capo a Fibercop e MyNet per un totale di 55 vie. Si tratta di una programmazione che potrebbe essere ulteriormente implementata in corso d’anno”.

Le vie coinvolte nel 2024

Nel 2024 i lavori - in capo a Open Fiber S.p.A., MyNet S.r.l., FiberCop S.p.A. e Intred S.p.A. - hanno riguardato 88 vie dislocate su tutto il territorio comunale.

Le vie interessate dai lavori nel 2024: via Giovanni Pascoli, via Oreno, via Largo Cantieri e Monti, via P.P. Pasolini, via C. Cattaneo, via S. Pellico, via Dante SP2, via Don G. Manzoni, via Adige, via Monte Resegone, via Cadore, via Fratelli Bandiera, via IV Novembre, via G Matteotti, via F. Turati, via E. de Amicis, via XXV Aprile SP 200, via Libertà SP 200, Piazza Sant’Antonio, via Marconi, via G. Carducci, via T. Edison, via A. Volta, via F. Petrarca, via G. Galilei, via Sant’Agata, via A. de Gasperi, via Papa Giovanni XXIII, via Cavour, via E. Mattei, via Grandi, via G. di Vittorio, via E. Fermi, via Don P. Mazzolari, via G. Mazzini, via Padre T. Massironi, via Agrate, via S. Caterina, via S. Giuseppe, via E. Toti, via A. Manzoni, via de Giorgi, via G. Verdi, via Papa Pio XI, via Girotti, via Milano, via SP 3, via del Lavoro, via F. Meda, via O. Fallaci, via Ancora, via L. da Vinci, via Padre G. Brambilla, via Cesare Cantù, via Martin Luter King, via Pio X, via Marco Polo, via Lazzaretto, via Cesare Battisti, via Massimo D’Azeglio, via Cascina Rancate, via Rancate, via G. Verga, via S. D’Acquisto, via Sicilia SP 13, via Adda SP 3, via Primo Maggio, via Piave, via Gorizia, via Vittorio Veneto, via Monza, via Monterosa, via Nando Tintorri, via Giacomo Brodolini, via Delle Arti, via Giorgio La Pira, via Roma, via San Rainaldo, via Santa Marta, via Adda civ 243, via San Michele angolo via San Rainaldo, via XXV Aprile, via Ungaretti, via Paterini angolo via De Capitani, via F. Magellano angolo via Agrate, via De Capitani angolo via Tintorri, via Parini, via Dante Alighieri.

Le vie interessate dai lavori per la posa della fibra nel 2025

Per il 2025 al momento sono in previsione i lavori in capo a Fibercop e a Mynet.

La posa della fibra ottica a cura dalla società Fibercop S.p.A. interesseranno le seguenti vie: via Monterosa, via Cascina Meda, via Guido Rossa, via Emilio Alessandrini, via Roma, via Monte Grappa, via D. Emilio Zincone, via Remo Brambilla, via Dante Alighieri, via Carlo Cattaneo, via Silvio Pellico, via Pier Paolo Pasolini, via Oreno, via Largo Cantieri e Monti, via Giovanni Pascoli, via Sergio de Giorgi, via Giuseppe Verdi, via Pio XI, via Enrico Toti, via San Giuseppe, via Leonardo da Vinci, via Padre Gerardo Brambilla, via Santa Caterina, via Lazzaretto, via Libertà, via XXV Aprile, via Guglielmo Marconi, via Edmondo De Amicis, via Alessandro Volta, via Cadore, via Adige, via Don Giovanni Minzoni, via Tommaso Edison, via Sant’Agata, via Galileo Galilei, via Alcide De Gasperi, via Padre Tarcisio Massironi, via Giovanni XXIII, via Camillo Benso di Cavour, via Enrico Mattei, via Achille Grandi, via Giuseppe di Vittorio, via Enrico Fermi, via Don Primo Mazzolari, via Giuseppe Mazzini.

I lavori in capo alla società MyNet S.r.l. verranno realizzati nelle seguenti vie: Via Piave, via Monte Rosa, via Nando Tintorri, via Guido Rossa, via Vittorio Veneto, via Monte San Michele, via Monte Grappa, via De Capitani, Statale SP2, via Pio XI, via de Giorgi, via Ozanam, via Fratelli Cervi, via Torquato Tasso, via Salvo D’Acquisto, via Alessandro Volta e via Libertà.

(Foto repertorio)