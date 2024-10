Figli adolescenti: mamme e papà a lezione dagli esperti

Quello del genitore è il lavoro più difficile del mondo. Lo diventa ancor di più in una fase delicatissima di crescita dei ragazzi, tra la preadolescenza e l’adolescenza. Un aiuto importante arriva da «Le Ali», il servizio del Decanato di Carate Brianza nato per prendersi cura delle famiglie delle ventiquattro parrocchie abbracciate. Partendo dall’esperienza maturata negli sportelli di counseling, diffusi nelle tre sedi di Besana, Carate e Robbiano, il progetto proposto quest’anno è dedicato a mamme e papà che spesso si scoprono fragili e sprovvisti degli strumenti necessari per affrontare il disagio vissuto dai figli.

Ciclo di quattro incontri gratuiti

A loro, attraverso un ciclo di quattro incontri gratuiti grazie al sostegno economico della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza (è richiesta solo un’offerta di 10 euro per nucleo familiare), verrà fornita la bussola per «accogliere e governare con autoefficacia il moto delle onde portate dall’adolescenza».

«SURF - Skill Up per Rispondere alle sfide del Futuro» il titolo scelto per questo spazio di formazione e sperimentazione gestito dagli psicologi de «Le Ali», seguendo il modello formativo delle «Family Skills» ideato da Ats Brianza e fondato sulla conoscenza e l'allenamento di alcune abilita' di vita (life skill) riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanita

«L’intento è acquisire le abilità emotive, cognitive e comportamentali necessarie per continuare a costruire il proprio ruolo genitoriale», spiegano gli organizzatori.

Quando e dove

Quattro, come detto, gli incontri previsti, da tre ore ciascuno, dal forte taglio esperenziale, quindi divisi tra momenti di confronto, lavoro in sottogruppi e simulazioni pratiche. Tenuto conto dei tanti impegni che costellano la giornata di ciascun genitore, il progetto è stato articolato in quattro percorsi «gemelli» tra i quali scegliere, in modo da raggiungere la più vasta platea di interessati possibile: diversi per giorno, ora e luogo di incontro. Il primo si svolge nella sala «Papa Giovanni XXIII» di viale Segantini a Veduggio: il martedì, dalle 20,45 alle 23, a partire dal 15 ottobre (prossimi appuntamenti il 22 e 29 ottobre, il 5 novembre). Il secondo a Robbiano, frazione di Giussano, all’interno dell’oratorio di viale don Pifferi 18: quattro sabato mattina, dalle 9,30 alle 11,45, dal 9 al 30 novembre. L'oratorio di Montesiro, a Besana in Brianza, è sede della terza proposta, in programma dal 14 novembre al 5 dicembre, il giovedì sera, dalle 20,45 alle 23. Stesso orario per l'ultima prevista nella sala «Il Cenacolo» del Centro parrocchiale di Albiate dal 10 al 31 gennaio.

E’ possibile iscriversi compilando il modulo online disponibile sui siti internet delle Parrocchie del Decanato e su quello de «Le Ali» (www.le-ali.it).