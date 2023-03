Fili solidali a Desio, cento coperte donate alla casa di riposo

Fili solidali-contrada San Giorgio, cento coperte donate alla casa di riposo. Il gruppo di beneficenza di Desio, con le sue volontarie, crea coperte di lana, sciarpe, scialli, cappelli, per i malati di Lourdes, per le case di riposo, per i senzatetto ed è anche un laboratorio di maglia e uncinetto gratuito, che coinvolge una dozzina di appassionate sferruzzatrici.

Fili solidali a Desio, consegnate le coperte agli anziani della casa di riposo

L'ultima iniziativa ha visto le volontarie del gruppo Fili solidali consegnare un centinaio di coperte alla Fondazione Lucini Cantù di Rovato, in provincia di Brescia, alla casa di riposo. Fabiana Ibba, la fondatrice del gruppo, si era messa in contatto casualmente con l’educatrice del centro: "Ci siamo trovate in un negozio di lana e mi aveva proposto di collaborare insieme per fare le coperte per gli anziani", ha raccontato. Non se l’è fatto ripetere due volte. Insieme hanno confezionato ben cento coperte realizzate a maglia e uncinetto e con alcune stoffe che era state regalate al sodalizio desiano.

"Un'accoglienza che non scorderemo"

"I venti anziani che abbiamo incontrato ci hanno ringraziato tantissimo per il dono – ha raccontato Ibba – È stata certamente un’accoglienza che non scorderemo, in cui si è percepito l’affetto nei nostri confronti", hanno evidenziato. Neppure le mascherine, d’obbligo nella struttura, hanno fermato la voglia di stare insieme e incontrarsi: "Ti riempiono di gioia queste attività perché si fa qualcosa di utile per gli altri" ha fatto presente la referente. Dieci coperte sono arrivate dal gruppo della Sardegna, "Noi per gli altri", con i quali le volontarie desiane hanno collaborato per vari progetti.