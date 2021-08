Filippo Tortu, dalla medaglia d'oro di Tokyo... ai curnitt! Il simpatico post pubblicato questa mattina dal velocista caratese, neo campione olimpico.

Le vacanze in Sardegna

C'è chi posta selfie con Francesco Totti, e chi invece preferisce ancora una volta la via della semplicità e dell'ironia. E' il caso del velocista caratese Filippo Tortu, reduce dalla splendida medaglia d'oro conquistata a Tokyo nella staffetta 4x100. Un traguardo eccezionale, raggiunto con i compagni di squadra Fausto Desalu, Lorenzo Patta e Marcell Jacobs, che tuttavia non ha cambiato l'animo umile e ironico del campione brianzolo. Filippo, infatti, qualche minuto fa ha postato una simpatica immagine sul suo profilo Facebook: il velocista caratese è infatti intento a spuntare i "curnitt", meglio conosciuti come fagiolini.

"Da vincere le Olimpiadi a spuntare fagiolini è un attimo", ha scritto ridendo il caratese, che si trova in vacanza nella casa di Golfo Aranci, in Sardegna.

Un piccolo gesto che testimonia ancora una volta la grande semplicità e genuinità di un atleta in grado solo pochi giorni fa di scrivere la storia dello sport azzurro.