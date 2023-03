Filippo Tortu, dalla pista al servizio alla mensa dei poveri

Filippo Tortu, medaglia d'oro per la staffetta 4x100 agli ultimi Giochi Olimpici, ha indossato per un giorno i panni del volontario e ha servito i pasti alla mensa dei poveri.

Tortu volontario per un giorno

Il velocista cresciuto a Costa Lambro, frazione di Carate Brianza, dove vivono ancora i genitori - papà Salvino, suo allenatore e la mamma Paola oltre alla nonna - per una volta ha messo da parte le scarpette da corsa e ha indossato il grembiule rosso per vivere un'esperienza diversa tra gli ospiti dell'Opera San Francesco per i poveri a Milano.

"Un'esperienza toccante per me"

"Oggi è stata una giornata bellissima qui. Ho potuto vedere con i miei occhi quanto amore, quanta passione e quanta voglia e organizzazione ci sia dietro questo mondo che conoscevo sì di nome, ma che non avevo mai toccato con mano di persona. Io non sono certo così organizzato - ha aggiunto Tortu - E' stata per me un'esperienza toccante e bella. Opera San Francesco per me è unione".

Filippo Tortu è stato accompagnato durante la visita e il servizio pasti dal presidente dell'Opera, fra Marcello Longhi: ha visitato prima il servizio docce e guardaroba, dove in media 110 persone al giorno possono lavarsi e 35 ricevono gratuitamente abiti puliti. Ed è poi arrivato alla mensa, dove con grembiule e badge si è unito agli altri volontari servendo il risotto agli ospiti.