Fimer: segnali rassicuranti da Roma, ci sono potenziali compratori

"L'amministrazione straordinaria rappresenta finalmente un punto fermo nella vertenza Fimer, interrompe definitivamente una pesante stagione di cattiva gestione aziendale e già fa emergere alcuni primi segnali rassicuranti".

Al tavolo al Ministero anche Regione Lombardia per il sito di Vimercate

Lo afferma Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al termine del tavolo nazionale convocato al Ministero delle imprese e del Made in Italy, dopo la dichiarazione di insolvenza e quindi con l’azienda (che ha il suo quartier generale a Velasca di Vimercate) in amministrazione straordinaria.

Aumento significativo di fatturato, possibili nuove assunzioni

Oltre ai sindacati erano presenti le istituzioni territoriali; tra queste Regione Lombardia (per il sito Fimer di Vimercate) e anche i commissari, che hanno relazionato sullo stato dell'arte in questa prima fase di amministrazione straordinaria. Nell’ultimo mese, pur nei limiti dell’amministrazione straordinaria, si è determinato un significativo aumento di fatturato e l’azienda ritiene comunque di poter fare investimenti e valutare la possibilità di nuove assunzioni – anche per arginare l'importante emorragia di personale negli anni di crisi – , così da preparare la ripartenza e la cessione ad un eventuale acquirente.

L'interesse di potenziali acquirenti

Sono previsti tempi certi per l’operazione, il closing è previsto comunque entro l'anno ma si cercherà, se possibile, di fare anche prima, prevedendo la fase competitiva per la selezione dell'acquirente in primavera. C’è già la presenza di importanti interessi da parte di alcuni potenziali acquirenti anche a vocazione industriale, e di soggetti del settore in cui opera Fimer. I commissari annunciano inoltre la partecipazione a fiere internazionali del settore, a conferma dell’enorme potenziale dell’azienda che ha mantenuto un importante portafoglio clienti nonostante gli anni di turbolenze.