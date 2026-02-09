Riccardo in finale a The Voice Kids su Rai 1

Riccardo Pezzicoli, 12enne allievo di Ama – Academy musical arts di Seregno ha conquistato l’accesso alla finale di “The Voice Kids”, il celebre talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

Riccardo in finale a The Voice Kids

Il 12enne, membro del Team Loredana Bertè, ha brillato nella semifinale trasmessa sabato scorso, 7 febbraio. Sul palco si è imposto con una presenza scenica magnetica e una voce dolce e intensa, che ha conquistato pubblico e coach. La sua performance gli ha garantito un posto nella finalissima del programma, in onda sabato prossimo, 14 febbraio. Durante il percorso televisivo, Pezzicoli si è distinto per sensibilità artistica e maturità espressiva. Nella semifinale si è esibito con il brano “Ciao ciao” de La Rappresentante di Lista, mentre nel corso del programma ha emozionato il pubblico anche con “Melodrama” di Angelina Mango.

Da due anni frequenta l’Ama

Riccardo frequenta l’Academy musical arts da due anni, seguendo il corso di musical nel quale studia canto, danza e recitazione con professionisti del settore. Il suo sogno è arrivare un giorno a Broadway. La sua storia è quella di un ragazzo sensibile e creativo, che ha trovato nel teatro e nel musical uno spazio autentico di espressione e crescita personale.

L’orgoglio dell’Accademia