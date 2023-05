Finalmente Agrate ha la sua nuova piazza

Ora è realtà: da ieri, domenica 14, Agrate ha una nuova piazza.

La nuova piazza

Inaugurazione in pompa magna per i "Giardini di Villa d’Adda", ampio spazio comunale realizzato tra via Foscolo. via Battisti e piazza Sant’Eusebio nell’area in passato occupata da un grande parcheggio in superficie (ora finito sotto terra) e la storica Curt di uperari.

Domenica pomeriggio il taglio del nastro alla presenza del sindaco Simone Sironi e degli altri amministratori comunali. Poi, la visita alla piazza, realizzata su più livelli con spazi verdi e anche un nuovo locale con ampie vetrate, che sarà destinato a bar, la cui gestione verrà assegnata nei prossimi mesi.

Una storia travagliata

Una storia travagliata quella dei "Giardini di Villa d’Adda": a causa di una serie di intoppi iniziali e, successivamente, di rallentamenti imposti dalla pandemia, i tempi di realizzazione sono di fatto raddoppiati. Lievitati sensibilmente anche i costi. Aspetti questi che non hanno mancato di sollevare più volte polemiche anche politiche.

Il sindaco: "Uno spazio di dialogo con passato, presente e futuro"

"Questo è un momento importante e tanto atteso - ha detto il sindaco Simone Sironi prima di procedere con il taglio del nastro, affiancato dal suo predecessore Ezio Colombo, che 9 anni fa con la sua Giunta diede avvio all’iter per la nuova piazza, e il vicesindaco Marco Valtolina che ha portato a compimento il progetto - Finalmente un nuovo spazio pubblico viene consegnato alla comunità. Spazi come questi sono sempre più necessari per costruire relazioni. Entrare in questo piazza vuol dire costruire un dialogo con il passato, con il presente e con il futuro della nostra comunità".

La benedizione e i primi passi nella piazza

Poi, la benedizione impartita da don Gilberto Orsi e il via alla visita della piazza con il brindisi e la possibilità di vedere per la prima volta anche del parcheggio interrato da 50 posti auto.

La festa