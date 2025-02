"Finalmente ho il mio cognome", l'odissea di una consigliera

«Sono felice di comunicare che da martedì 18 febbraio sono la sorella di mio fratello Gianni Del Pero e non una parente del comandante della Polizia Locale di Meda, Claudio Delpero».

Rina Del Pero ha finalmente il suo cognome

Con la sua solita ironia la consigliera comunale del Polo civico per Meda, Rina Del Pero, ha annunciato di aver vinto una battaglia che stava portando avanti dal 2019: quella per vedersi riconosciuto il suo cognome. All’Anagrafe per errore era infatti stata registrata come Cesarina Delpero, ma in realtà la sua famiglia si chiama Del Pero.

Una battaglia che va avanti dal 2019

Uno spazio bianco che può sembrare una banalità, «ma che può creare grossi problemi nel caso in cui ci fossero da sbrigare faccende burocratiche o questioni riguardanti l’eredità, nell’eventualità della mia morte», spiega facendo le corna per scaramanzia. Per questo da circa sei anni si sta interfacciando con la Prefettura di Monza e Brianza.

"Finalmente ora il mio cognome è Del - staccato - Pero"

Un iter che di fatto non dovrebbe essere né lungo né complicato, ma che si è trasformato in una vera e propria odissea per la consigliera e volontaria, tra documentazioni da mandare, mail su mail, solleciti e continue presentazioni allo sportello. La sua richiesta, protocollata il 15 ottobre 2021, è stata finalmente evasa il 18 febbraio 2025, quando la medese è stata ricevuta da addetti «molto disponibili e gentili. Meglio tardi che mai...», conclude Del (finalmente staccato) Pero.