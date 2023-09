Finalmente la nuova tensostruttura è operativa

Il nuovo anno sportivo è iniziato con un impianto in più per gli atleti di Villasanta e le loro attività indoor. La tensostruttura, completata presso il Centro Sportivo Massimo Castoldi la scorsa primavera, diventa operativa con l’avvio della stagione 2023-2024 e si lascia alle spalle le polemiche politiche per via dei ritardi nella realizzazione.

Iniziati i nuovi corsi

A partire dalla scorsa settimana, l’impianto di via Mameli ospita i corsi di diverse società sportive cittadine: Judo Brianza ASD, ASD New Sinergy Club. Nel giro di qualche settimana si aggiungeranno all’elenco le associazioni che oggi svolgono gli allenamenti in esterno, approfittando delle temperature ancora estive: Athletic Club e Tennis Club Villasanta, Team 86 Basket.

I costi

La tensostruttura, costata 495mila euro e finanziata in parte anche con sovvenzioni a fondo perduto provenienti da bando regionale, è infatti uno spazio d’allenamento adatto ad ospitare una pluralità di discipline sportive, dai canonici sport di squadra al judo, dell’atletica alla danza, ai diversi tipi di ginnastica.

La sua realizzazione è nata dall’esigenza del territorio di maggiori spazi per le numerose società e i numerosi iscritti che operano a Villasanta. La sua collocazione all’interno del Centro Sportivo Massimo Castoldi è stata decisa per qualificare ulteriormente il centro comunale dopo gli interventi che hanno portato la costruzione dei nuovi spogliatoi, la bonifica dell’area incolta adiacente, il restyling della pista di atletica.

La tensostruttura è collocata proprio sull’area incolta bonificata nel 2018

La tensostruttura è collocata proprio sull’area incolta bonificata nel 2018, un terreno di 3200 metri quadrati. È dotata di volte in legno lamellare con altezza particolare, per poter ospitare anche il salto con l’asta, e di un rivestimento doppio per diminuire i fabbisogni energetici di riscaldamento. La pavimentazione è in pvc. Al suo interno è stato realizzato uno spazio ad uso guardaroba per gli atleti e per ricovero attrezzature.