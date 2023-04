Finalmente l'abbattimento della piscina... e non solo

Via libera, finalmente, all'abbattimento della piscina comunale chiusa da anni.

Il via della Giunta

La Giunta comunale di Vimercate ha approvato nella seduta del 26 aprile, la delibera che dà l'ok alle operazioni di demolizione dell'impianto natatorio di via degli Atleti. E non solo di quello. Primo passo per poter poi procedere con l'attuazione del progetto di costruzione di una nuova struttura che la città attende da anni.

Opere a scomputo realizzate dal privato

Il documento licenziato dall'Esecutivo guidato da Francesco Cereda introduce alcune variazioni relative alle opere a scomputo oneri, nel quadro dell’attuazione del Piano integrato di intervento dell’ambito Vimercate Sud (meglio noto come “P.I.I. Esselunga”).

La Giunta ha individuato le opere pubbliche che l’operatore privato (Giambelli) dovrà realizzare a saldo del credito urbanistico fino ad ora maturato dal Comune per effetto dell’attuazione di due delle fasi previste dal Pianto integrato di intervento, una delle quali ancora in corso di realizzazione e avente ad oggetto il comparto di edilizia residenziale in Via Milano.

La vicesindaco: "Il confronto con l'operatore si era arenato"

“L’avvio del percorso di progettazione del nuovo campo sportivo di via degli Atleti è stata l’occasione per l’Amministrazione di rivedere alcuni degli interessi pubblici ritenuti prioritari per la città e di riavviare un confronto con l’operatore, da troppo tempo arenato, per individuare le opere necessarie da realizzare - spiega la vicesindaco Mariasole Mascia, con delega alla Rigenerazione Urbana - In questo modo, grazie a una nuova interlocuzione con l’operatore, otteniamo le prime risorse necessarie a dare attuazione al progetto di riqualificazione della piscina che, come detto più volte, rappresenta una priorità del nostro mandato".

Il precedente scambio con l'operatore prevedeva il palazzetto

Le vicende legate alla destinazione del credito urbanistico del Piano “Esselunga” risalgono al 2016, quando l’Amministrazione comunale, all'epoca guidata dal sindaco 5 Stelle Francesco Sartini (che aveva disposto la chiusura dell'impianto per mancanza della certificazione antincendio e che non ha più riaperto), aveva indicato in sede di stipula la realizzazione, a carico dell’operatore, di un nuovo palazzetto dello sport, sempre in via degli Atleti, per un ammontare totale di 1.835.000 euro.

"Indicazioni poi rettificate e rivedute in modo unilaterale da Palazzo Trotti tra il 2018 e il 2019 - fa sapere l'attuale Giunta - producendo una situazione di stallo nel confronto con l’operatore privato".

Demolizione della piscina e opere di manutenzione alle Torri Bianche

"Nel 2021 è maturato il credito urbanistico della fase 4 del Piano Esselunga e con esso l’occasione per riaprire l’interlocuzione fra Amministrazione Comunale e operatore - prosegue Palazzo Trotti - che ha prodotto l’accordo per l’esecuzione delle opere di demolizione dell’impianto natatorio, per 1.072.000 euro, e per alcune opere di manutenzione straordinaria nella zona delle Torri Bianche per 241.000 euro".

Demolita non solo la piscina

Le demolizioni dovrebbero incominciare entro l'estate prossima e riguarderanno il corpo principale della piscina, le vasche interna ed esterna, il “pallone” in acciaio (che ospitava i campi da tennis al coperto), il chiosco, gli edifici dei locali tecnici, i campi di calcio e calcetto e le pavimentazioni esterne.

L'intervento alle Torri Bianche

Quanto alla manutenzione in zona Torri Bianche, le opere consistono nel ripristino della pavimentazione, dei cordoli dei marciapiedi e di alcuni attraversamenti pedonali in porfido lungo tutta la via Torri Bianche e il rifacimento dell’asfalto in ingresso alla via dalla rotonda della Tangenziale Est.