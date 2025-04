“Finché c'è ambulanza c'è vita”: continua la raccolta fondi

C'è ancora tempo per sostenere la raccolta fondi lanciata da Avis Meda con l’obiettivo di acquistare una nuova ambulanza. L’iniziativa, attiva sulla piattaforma di crowdfunding Idea Ginger, è realizzata con il supporto della Bcc di Barlassina e si concluderà tra meno di un mese. Un progetto ambizioso ma necessario, che permetterà all’associazione di potenziare il proprio servizio sul territorio. L’acquisto del nuovo mezzo richiede un investimento importante: Avis Meda è in grado di coprire una parte della spesa, ma servono ancora 60.600 euro per raggiungere l’obiettivo finale.

Tante le donazioni ricevute, ma servono ancora offerte per arrivare all’importo stabilito

“Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno già contribuito – dichiara il segretario Alberto Drogo – Abbiamo ricevuto donazioni importanti ma anche tanti piccoli gesti che per noi sono preziosi. Per poter raggiungere il traguardo è necessario coprire l’intera cifra, altrimenti l’importo verrà restituito ai donatori. Per questo chiediamo di sostenerci: ogni donazione grande o piccola può fare la differenza”. Per contribuire alla causa, è possibile donare direttamente online tramite il link: https://www.ideaginger.it/progetti/finche-c-e-ambulanza-c-e-vita.html.

Chi non ha familiarità con gli strumenti digitali può comunque partecipare recandosi presso la sede Avis di via Confalonieri 4 oppure rivolgendosi allo sportello di una filiale della Bcc di Barlassina.