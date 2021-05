Fine del Ramadan, a Desio fedeli musulmani in preghiera. Questa mattina i fedeli si sono riuniti nel giardino della casa dei padri saveriani. hanno pregato alle 8 e 9, in due turni contingentati, con 350 fedeli a volta.

“Eid Mubarak” è l’augurio di buona festa che è risuonato questa mattina, giovedì 13 maggio, nelle preghiere dei fedeli musulmani che si sono riuniti all’aperto nel giardino della casa dei padri saveriani desiani. Questa espressione è un augurio usato per le festività dell’Eid al-Adha e l’Eid ul-Fitr. Quest’ultima è la seconda festa religiosa più importante per i musulmani, che si celebra alla fine del lungo periodo di digiuno, che viene celebrata alla fine del mese lunare di ramaḍān, quest’anno appunto giovedì 13 maggio.

“Ringraziamo davvero tanto i saveriani che ci hanno ospitato – ha detto Ashraf Mohammed Koakhar, rappresentante della comunità pakistana musulmana desiana – Abbiamo cercato di seguire tutte le norme e la comunità è stata davvero attenta: non ci hanno deluso. Siamo stati fortunati poi che non ha piovuto, avere la possibilità di stare all’aperto ci ha permesso di festeggiare comunque. Questo è stato il mese delle preghiere, purificazione e solidarietà, anche se è stato duro non trovarci tutti insieme nel periodo del ramadan. Ogni sera nei tempo belli (pre Covid, ndr) c’erano circa un’ottantina di persone a rompere il digiuno al calare della sera. Però in ogni caso è stato bello rivedersi anche così”.