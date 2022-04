Vimercate

Lo storico locale di Velasca ha chiuso dopo 26 anni.

È’ la fine di un’epoca. Lo storico ristorante-pizzeria «Kangaroo» di Velasca ha chiuso per sempre dopo 26 anni. Ad annunciare lo stop definitivo è stata la proprietaria, Valentina Zaninelli, dopo una lunga e sofferta decisione.

Fine di un’epoca, il «Kangaroo» serve l’ultima pizza

La scomparsa nel 2019 del mitico titolare Antonio Tony Losito e, a seguire, il Covid e l’aumento dei costi anche a causa della guerra non hanno lasciato scampo.

«Non è stato facile, ma era la cosa giusta da fare - ha raccontato Valentina, accogliendoci nel locale ormai chiuso - Non ci sarebbe stato futuro».

La pandemia ha colpito in modo forte e duro i settori della ristorazione non agevolando un ritorno ai normali ritmi pre Covid.

«Ai tempi d’oro non c’erano posti liberi se non si prenotava - ha aggiunto Valentina - Negli ultimi periodi, invece, ci si doveva accontentare di due tavoli pieni».

Un'attività storica

L’attività era particolarmente conosciuta per la pizza, ma era molto frequentata anche perché apprezzata inizialmente per i piatti australiani. Recentemente la proprietaria, per provare a tamponare la situazione di difficoltà aggravata dell’aumento dei costi, aveva deciso di chiudere la cucina rinunciando anche clienti abituali che frequentavano il ristorante proprio per quelle specialità.

«Ci sono stati pochi guadagni, ho dovuto lasciare a casa due cuochi proseguendo con la sola pizzeria - ha continuato Valentina - Poi l’aumento dei prezzi e dei costi energetici hanno reso la situazione ancora più complicata da gestire».

Il primo colpo per il «Kangaroo» era stato, come detto, la scomparsa del mitico Tony, nell’ottobre del 2019, la vera colonna portante del locale: da Milano, Bergamo e paesi limitrofi le persone si spostavano per mangiare la sua incredibile pizza in un posto particolare, ispirato all’Autralia.

«Mio marito aveva un fortissimo spirito d’iniziativa - ha continuato Valentina - La sua scomparsa è stata un duro colpo per tutti».

Il ristorante era nato, inizialmente, come osteria: aperto e gestito dalla mamma di Tony, aveva proseguito con l’attività per circa 10 anni, per poi diventare «Kangaroo» per ben 26 anni.

Tanti successi

Il numero dei successi ottenuti è incredibile se pensiamo che Antonio aveva partecipato per più di 20 anni a diversi campionati: nel 2013 si era aggiudicato il quarto posto nella manifestazione «The best world pizza champion’s» e nel 2014 il quattordicesimo posto tra più di mille pizzaioli provenienti da tutto il globo in occasione del Campionato del mondo.

Negli ultimi anni il ristorante è stato gestito da Valentina, Gianni e Shahadat che hanno cercato, con tutte le loro forze di proseguire al meglio forti anche dall’affetto per i loro clienti.

Ora la saracinesca è abbassata per sempre e resta solo un triste messaggio di saluto affisso dalla proprietaria.

«Il comandante è l’ultimo che deve abbandonare la nave e se lo fa è perché non ha altre scelte, caro KANGA ti ho amato tantissimo, ti ho creato insieme a Tony passando momenti belli e brutti, so che capirai», ha scritto Valentina sui social.

Moltissimi i messaggi d’affetto ricevuti dai clienti.

(nella foto di copertina Tony e la moglie Valentina con alcune persone dello staff)