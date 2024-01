Fine lavori nel 2021? Il cartello è un mistero

Fine lavori nel 2021? E’ mistero sulla data di conclusione del secondo lotto dei lavori di riqualificazione di via Gatti ad Albiate.

E' mistero sul cartello

Giovedì mattina è stato rimosso il cartello ubicato da anni lungo l’arteria stradale riportante come giorno finale dell’intervento il 28 aprile 2021. A toglierlo, dopo una richiesta di chiarimenti del nostro settimanale, un dipendente dell’Ufficio tecnico.

Il sindaco spiega che si tratta di "un refuso"

«Ho verificato di persona la data riportata e posso dire che si è trattato di un refuso sul cartello - ha spiegato il sindaco Giulio Redaelli - Per questo motivo in settimana provvederemo alla sua sostituzione. Dobbiamo aspettare che rientri la responsabile di settore Cristina Princiotta per avere la data giusta perché è lei che sta seguendo l’iter dell’intervento. Non entro pertanto nello specifico. Si tratta di lavori iniziati con la Giunta Confalonieri, in seguito al crollo di parte del muro che costeggiava via Gatti, e soggetti a finanziamenti regionali».

Si tratta dunque di un’altra questione annosa non semplice ereditata da Redaelli che potrebbe avere un peso proprio nell’imminente campagna elettorale.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 9 gennaio 2024.