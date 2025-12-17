Tra le realtà che quest’anno sono state inserite nella tradizionale campagna di solidarietà natalizia Fineco c’è anche l’Associazione Cascina San Vincenzo e il suo progetto AUT Evolution: la riconversione ad uso sociale di un’area sequestrata alla criminalità organizzata a Concorezzo per realizzare attività e servizi per l’autismo.

Fineco Bank sostiene Associazione Cascina San Vincenzo e il progetto AUT Evolution

Da oggi fino a metà gennaio 2026, chiunque vorrà donare potrà contribuire, sul sito Fineco, a realizzare insieme alla banca quattro importanti progetti di solidarietà, tra cui appunto quello brianzolo. Un gesto concreto che può accendere la speranza di un futuro migliore per famiglie, donne e bambini in difficoltà in tutta Italia.

La campagna natalizia si inserisce all’interno della sezione Solidarietà del sito Fineco, avviata nel corso del 2024 per ampliare ancora di più l’impegno della banca nel sostenere la comunità attraverso una selezione di progetti in diversi ambiti di intervento, tra cui ricerca medico-scientifica, educazione, infanzia, povertà e mcultura. All’interno della pagina solidarietà è possibile trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti sui progetti, sugli enti che li promuovono e le modalità per donare.

È possibile donare anche attraverso i canali social ufficiali della banca: nei post dedicati con l’hashtag #DonaConFineco, si potrà raggiungere direttamente la pagina web della campagna.

I progetti

Nel dettaglio i progetti sostenuti da Fineco bank sono:

CASCINA SAN VINCENZO

Associazione Cascina San Vincenzo nasce nel 2008 da un gruppo di famiglie per fornire un percorso di vicinanza solidale e l’accompagnamento di altre famiglie toccate dall’esperienza dell’autismo. Il progetto “AUT Evolution” prevede il recupero e riconversione di un’area confiscata alla criminalità organizzata per creare attività e servizi per la riabilitazione, la vita autonoma e indipendente di bambini, adolescenti e giovani adulti con disturbi dello spettro autistico.

https://cascinasanvincenzo.org/

Link al sito della campagna raccolta fondi di Fineco Bank: https://about.finecobank.com/ it/solidarieta/natale-con- fineco/cascina-san-vincenzo/

FONDAZIONE LEGA DEL FILO D’ORO

Da oltre 60 anni Lega del Filo d’Oro assiste, educa e riabilita persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale grazie a percorsi individualizzati educativo-riabilitativi personalizzati. Attraverso il progetto “Sempre più vicini” la Fondazione si pone l’obiettivo di potenziare la rete di Servizi Territoriali nelle regioni dove ancora non è presente per rispondere alle esigenze degli utenti e delle famiglie vicino alle loro case, con un filo d’oro di competenze e attenzione.

https://www.legadelfilodoro.it/it/

FONDAZIONE UNA NESSUNA CENTOMILA

Una Nessuna Centomila è la prima fondazione italiana che vuole sostenere i Centri Antiviolenza, promuovere la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, anche attraverso un cambiamento culturale nella società, utilizzando linguaggi artistici e immediati come la musica, il teatro, il cinema ed entrando nelle scuole italiane con iniziative educative sull’affettività, coinvolgendo insegnanti, ragazzi e ragazze.

https://www.unanessunacentomila.net/

EQUOEVENTO

Equoevento è la prima organizzazione in Europa nata per ridurre lo spreco di cibo nel settore degli eventi. Fondata nel 2014 da cinque giovani professionisti, recupera le eccedenze alimentari per donarle a enti caritatevoli, case-famiglia e persone in difficoltà. Ad oggi ha già recuperato oltre 150mila pasti, e con il progetto “Un milione di pasti entro il 2030”, punta a moltiplicare il proprio impatto rafforzando logistica, formazione dei volontari e coinvolgimento di aziende e istituzioni.

https://equoevento.org/