Dopo tre rinvii e oltre due mesi di cantiere, da ieri, martedì, l'ufficio è tornato a disposizione dei cittadini

Finiti i lavori, riaperta la Posta di via Fiume. Dopo tre rinvii e oltre due mesi di cantiere, da ieri, martedì, l’ufficio è tornato a disposizione dei cittadini

Riaperto l’ufficio postale

Sono finiti i lavori infrastrutturali che hanno interessato la Posta via Fiume a Nova Milanese: da ieri, martedì 17 marzo, gli uffici hanno riaperto al pubblico. I servizi sono tornati a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Lavori durati più di due mesi

I lavori per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento dovevano durare una ventina di giorni, invece si sono protratti per più di due mesi, con tre rinvii della data di riapertura a causa dei ritardi nella nella fornitura dei materiali. In un primo momento il cantiere doveva finire entro il 2 febbraio, poi il posticipo al 17 febbraio e al 2 marzo, ora finalmente la ripresa del servizio