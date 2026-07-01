Fino a dieci ore senza corrente a Bovisio, Limbiate e Varedo. Ieri, martedì, giornata di passione a causa di un lungo blackout, in funzione tre generatori, ancora in corso la riparazione del guasto

Giornata nera

Un blackout durato diverse ore ha causato non pochi disagi a cittadini e attività commerciali (alcuni negozi hanno anche chiuso) di Limbiate, Varedo e Bovisio Masciago. La corrente è saltata ieri, martedì, intorno alle 13, nell’area situata al confine fra i tre Comuni ed è tornata tra le 20 e le 23,30, a seconda delle zone.

Disagi anche nei giorni scorsi

Già ieri mattina si erano verificate diverse interruzioni di corrente, seppur brevi, poi lo stop prolungato nel pomeriggio al culmine di giornate segnate dai disagi dovuti a cali di tensione in tutta l’area della Brianza. Numerose le chiamate dei cittadini al gestore della rete e al Comune per avere spiegazioni in merito all’accaduto e soprattutto quanto sarebbe durata la sospensione di corrente.

In funzione tre generatori

La causa del blackout, come spiegato nelle note diramate dai Comuni di Varedo e Bovisio Masciago, è un grosso guasto che ha interessato la rete elettrica. I tecnici di E-Distribuzione sono intervenuti per la riparazione e dato che i tempi si prospettano lunghi, per arginare il disagio sono stati posizionati tre generatori di corrente di grossa taglia in modo da alimentare le abitazioni rimaste senza elettricità.