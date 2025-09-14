Finti Carabinieri truffano un anziano e gli rubano tutto l’oro

Prima la telefonata per avvisarlo di un’indagine a suo carico; poi il “blitz” in casa per farsi consegnare tutto l’oro disponibile. Infine, la fuga, prima che la povera vittima potesse rendersi effettivamente conto di quanto accaduto.

Finti Carabinieri truffano un anziano

Ha davvero dell’incredibile e allo stesso tempo dell’increscioso il raggiro messo in atto ai danni di un anziano residente a Caponago, in via Casati, da parte di alcuni malviventi che, pur di raggiungere il proprio scopo, non si sono fatti alcuno scrupolo. Nemmeno quello di spacciarsi per Carabinieri e bussare alla porta di un povero ultra 90enne, logicamente spaventato e confuso, per derubarlo dei suoi preziosi.

La finta telefonata

I fatti sono accaduti in pieno giorno lo scorso mercoledì. Stando a una prima ricostruzione pare che l’anziano sia stato raggiunto da una telefonata. Dall’altro capo della cornetta un sedicente Carabiniere che lo avvisava di un’indagine in corso a suo carico. Una situazione che avrebbe richiesto alcune verifiche all’interno dell’abitazione da parte di una “pattuglia” che si sarebbe presentata alla sua porta da lì a poco. E così, in effetti, è stato. In via Casati hanno fatto capolino due finti Militari, in borghese e senza divisa.

Il furto dell’oro

L’uomo, impaurito e anche un po’ spaesato da quanto stava accadendo, ha fatto entrare uno dei due malviventi. Che, una volta dentro, con qualche scusa sarebbe riuscito a convincere il proprietario a consegnargli tutto l’oro che aveva a disposizione, per un valore complessivo di qualche migliaio di euro.

