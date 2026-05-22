Sono in continuo aumento le segnalazioni di finti addetti di Acinque Energia che contattano telefonicamente i clienti proponendo cambi di fornitura luce e/o gas. Per questo motivo la multiutility ha deciso di lanciare un appello alla prudenza, in quanto questi soggetti utilizzano modalità improprie e sospette, talvolta con richiesta di informazioni sensibili legate alla fornitura.

Finti promoter di Acinque, occhio alla truffa

Le segnalazioni riguardano contatti telefonici non trasparenti, in cui gli interlocutori cercano di indurre i cittadini a cambiare operatore senza fornire informazioni chiare o verificabili. Il mercato dell’energia è liberalizzato e ogni consumatore ha il diritto di scegliere il proprio fornitore, ma questa scelta deve avvenire in un contesto di concorrenza leale e con piena consapevolezza.

L’invito alla prudenza di Acinque Energia

“Acinque Energia, azienda di luce e gas del territorio, invita i cittadini a prestare attenzione e si rende disponibile per chiarire eventuali dubbi – si legge in una nota diramata da Acinque – I cittadini possono rivolgersi agli sportelli territoriali Acinque o utilizzare i canali di contatto dedicati, tra cui il numero verde 800.822.034 e il numero WhatsApp 348.9891003, per verificare l’attendibilità delle proposte commerciali e, se necessario, esercitare il diritto di ripensamento in caso di contratti sottoscritti senza piena consapevolezza”.

Lo strumento per verificare le chiamate

L’azienda ha inoltre attivato un servizio online, disponibile sul sito www.acinque.it/chiamate-sospette, che consente di verificare se il numero da cui si è ricevuta la chiamata è riconducibile ad Acinque Energia e quindi di accertare l’affidabilità dell’operatore.