Fiocchi rosa e azzurri negli ospedali di Vimercate e Carate

Una raffica di fiocchi rosa e azzurri per salutare il 2021 e accogliere il 2022. Anche se a Carate il primo nato del nuovo anno ancora non c'è stato

L’ultimo parto del 2021 al punto nascita di Vimercate è avvenuto alle 22.09, assistito dall'ostetrica Francesca Caccia, da mamma Fatima Zahra Lakmlifi e papà Yassine Ouahibi, residenti a Cambiago: la loro bambina è stata chiamata Wisal.

Il primo parto del 2022 è avvenuto alle 00.49, da mamma Gloria Picone e papà Andrea Arosio residenti a Vimodrone: la donna ha dato alla luce un maschio, a cui è stato dato il nome di Gabriele.

I parti del 2021 a Vimercate sono stati 1.178 (1.267 nel 2020), i nati invece 1.190, numero maggiore per la presenza di alcuni gemelli (1.272 nel 2020). L’andamento medio di quest’anno si attesta attorno ai 100 neonati al mese. I numeri 2021 segnalano una forte ripresa a dicembre con quasi 130 nati.

Nella giornata del 31 dicembre ben 5 bambini hanno voluto salutare il 2021 venendo alla luce nella sala parto di Carate.

Penultimo nato è stato Gabriele (secondogenito), di oltre 3 chili, venuto alla luce alle 20.31 da mamma Elisa e papà Stefano Fiorin, residenti a Seveso.

L'ultimo nato è stato Michele (primogenito), di quasi tre chili e mezzo, venuto alla luce alle 23.13 da mamma Alice e papà Andrea Bonfanti, residenti a Torre De' Busi , in provincia di Bergamo.

Per il momento ancora nessuno nel nuovo anno.

Nella sala parto dell'ospedale di Carate nel 2021 sono nati 1.125 bambini, di cui 12 gemelli: 572 maschi e 552 femmine. Nel 2020 ne erano nati 1.221.

L’ultimo nato del 2021, alle 6.45, è stato Mattia, di oltre tre chili e mezzo. L’ha dato alla luce Veronica Perrotta di 35 anni, il papà è Giuseppe Di Gioia di 38 anni, residenti a Lentate Sul Seveso. Il parto è stato assistito dall’ostetrica Luigia Pirola, dalla ginecologa Loredana Giacomantonio e dalla pediatra Alessia Villa. A casa, ad aspettare, la sorellina Matilde di 5 anni

Primo nato del 2022, alle 7.01, è stato Suleiman di quasi 3 chili. I genitori? Mamma Zekraoui Fatima Ezzahra, di 27 anni, e papà Amine Fadli, di 30, residenti a Lissone . Entrambi i genitori sono nati in Marocco e il parto è stato assistito dall’ostetrica Stefania Pelucchi, dalla ginecologa Chiara Comito e dalla pediatra Simona Rossi. A casa, ad aspettare, il fratellino Moad di 4 anni

Nel 2021 i nati sono stati 1.055 (6 gemelli), i parti, 1.049: i maschi sono stati 556, le femmine 499. Nel 2020 i nati sono stati 1.142 (6 gemelli), i parti 1.136: 585 maschi e 557 femmine. Ci sono stati dunque meno 87 nati, rispetto al 2020 (- 7,6 %), in tendenza

rispetto al dato nazionale.

“La denatalità contenuta in tutti questi ultimi anni del nostro punto nascita è dovuta anche a tutto il lavoro di integrazione con il territorio, in particolare con i Consultori, nell'ambito dei diversi progetti del Percorso Nascita, e di implementazione dei percorsi di assistenza in autonomia da parte delle ostetriche per le gravidanze a basso rischio”.