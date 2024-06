Fiori d'arancio per la consigliera comunale del Pd e l'ex presidente dell'Assise arcorese

Galeotta, si fa per dire, fu la festa del centrosinistra arcorese per la rielezione di Rosalba Colombo a sindaco della città, nel 2016.

Un colpo di fulmine tra due politici non poteva che scattare in un appuntamento politico, seppur festaiolo. Se poi ci mettiamo lo zampino dell’ex presidente del Consiglio comunale Simone Sgura, esponente del Pd, travestito, si fa per dire, da cupido la storia c'è davvero tutta.

Era il giugno del 2016 e proprio accanto ai campi da tennis di via Marche, dove si stava celebrando la festa del centrosinistra, gli sguardi di Alessandro Ambrosini ed Elisa Caiello si incrociarono per la prima volta.

Simone Sgura, il "cupido" di una bellissima storia d'amore

E fu (quasi) subito amore. Ieri pomeriggio, sabato 15 giugno 2024, Ambrosini, ingegnere di professione, ex presidente del Consiglio comunale arcorese in passato, già candidato al consiglio comunale per Forza Italia nel 2001, candidato sindaco per la città per la civica "Pop Arc" nel 2011 e successivamente assessore a Camparada è convolato a nozze con Caiello, consigliera comunale eletta nelle fila del Partito democratico e di professione assistente sociale.

43 anni lui, 35 lei, un amore nato quasi per caso e una convivenza che dura ormai da quattro anni.

"Ricordo ancora quella sera come se fosse ieri, eravamo a festeggiare la rielezione di Rosalba (Colombo, ndr) al Tennis - ha sottolineato Ambrosini - A quella festa era presente anche Elisa. In realtà lei era stata invitata da Gessica Copolecchia, la compagna di Simone Sgura. Ad un certo punto le ho viste esibirsi al microfono mentre cantavano una canzone. Non ho perso tempo e ho subito chiesto informazioni sulla situazione sentimentale di Elisa a Simone. In realtà Simone mi disse che lei stava uscendo da una storia e che non sarebbe stato il momento giusto per approciarmi a lei...".

Ma Ambrosini non si perse d'animo. Passarono diversi mesi e poco prima di Natale, sempre del 2016, Alessandro ed Elisa, sempre con lo zampino di Simone e Gessica, riusciono ad organizzare una cena insieme per festeggiare l’elezione di Sgura alla presidenza dell’Assise arcorese. Un incontro che avvenne in un ristorante di Monza e che spianò la strada ad un amore che ieri è stato festeggiato con il coronamento di un sogno.

La storia d'amore tra Alessandro ed Elisa

"Da lì abbiamo iniziato a conoscerci e a frequentarci ed è sbocciato l’amore che ieri ci ha uniti per sempre - ha continuato Elisa - E nel 2021, nonostante le mie titubanze, Alessandro mi ha convinta ad accettare di candidarmi con il Pd e sono stata eletta. E qui possiamo dire che il destino ci ha messo nuovamente lo zampino poichè c’è un altro aneddoto che lega me, Alessandro e Simone. Infatti anche io, come loro due, ho avuto l’onore di presiedere una seduta del Consiglio comunale da presidente".

Stiamo parlando della prima riunione dell’Assise della legislatura Bono che venne convocata per il 5 novembre del 2021. In qualità di consigliere anziano (carica che viene attribuita a chi tra i consiglieri eletti ha raggiunto il maggior numero di preferenze nella lista del partito più votato) toccò proprio a Caiello inaugurare i lavori del Consiglio comunale prima di lasciare lo scranno più alto dell’Assise di via Gorizia alla leghista Laura Besana.

Grande ricevimento a Villa Acquaroli di Carvico

Una cerimonia da film quella organizzata nella chiesa di Sant’Eustorgio. A benedire il loro amore è stato don Giandomenico Colombo davanti ad una chiesa gremita di parenti, amici e conoscenti della coppia e anche di tanti politici arcoresi di centrosinistra, tra i quali, oltre a Sgura, anche l'ex sindaco Rosalba Colombo, il consigliere del Pd Michele Calloni e i segretari dem del circolo di Arcore Davide Penanti e Luca Villa.

Alle 16.30, all’uscita degli sposi dalla chiesa, anche le campane di Piussogno, una frazione di Cercino, comune della Valtellina hanno suonato a festa.

"I miei nonni erano originari di quelle terre - ha aggiunto Ambrosini - Ieri loro ci hanno guardati dal cielo ma per ricordarli abbiamo voluto far risuonare le campane anche lì, nel paese dove vivevano. Ci teniamo a ringraziare il parroco, il coro Redemption Gospel choir di Sesto San Giovanni e il corpo musicale di Arcore che ci ha regalato una suonata sul piazzale della chiesa".

E non poteva mancare un vero e proprio corteo di auto storiche e la presenza della mitica "Gilera Saturno Sport", una moto d’epoca di di Giordano Gariboldi. I festeggiamenti per la coppia sono proseguiti a Villa Acquaroli di Carvico. Ed ora i due sposini si godranno la lune di miele in Polinesia. Auguri dalla nostra redazione.