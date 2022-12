Pd in festa. Fiori d’arancio per Adriano Poletti, sindaco di Agrate dal 1999 al 2009, Antonia Maderna, di Seveso, militante nel Partito democratico.

Fiori d’arancio per l’ex sindaco di Agrate Adriano Poletti

La cerimonia è stata celebrata sabato mattina della scorsa settimana nel Municipio di Seveso dal consigliere comunale sevesino Gigi Malerba (Pd). Per entrambi i novelli sposi si tratta di seconde nozze.

«Il loro amore è nato dalla passione politica, che ha portato prima Adriano a ricoprire la carica di sindaco di Agrate e poi Antonia a iscriversi al Pd - ha ricordato Malerba nel suo discorso - La scintilla è scoccata durante un incontro nel circolo del Partito democratico di Cesano Maderno; incontro apparentemente casuale, ma evidentemente voluto dal destino. Ci piace sottolineare come la passione civile sia intrecciata e annodata alla vostra unione. Oggi diventate coniugi; il coniuge è colui con il quale divido il peso di situazioni della vita che possono sembrare difficili. Ci sono nel vostro amore una forza e un’energia che non pongono limiti. C’è la forza generosa che non vede e non sente la fragilità dell’altro, la forza con cui insieme si possono superare nella corsa della vita».