Fiori e bandiere contro la guerra

Vimercate

Piazza piena, soprattutto di bambini, per chiedere la pace in Ucraina.

Tutti in piazza con fiori gialli e bandiere della pace per urlare con forza il no alla guerra.

Tanti bambini in piazza a Vimercate

C'erano anche tantissimi bambini e ragazzi tra le centinaia di persone che nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 18 marzo, hanno riempito piazza Roma, a Vimercate, per una manifestazione per la pace e contro la guerra in Ucraina.

Un evento nato quasi spontaneamente e poi coordinato da Federica Villa, consigliere comunale, a cui hanno aderito le scuole della città diverse associazioni e molti cittadini.

Un urlo finale per chiedere la pace

Presenti anche diversi consiglieri comunali ed esponenti della Giunta. Tra loro, l'assessore alla Vimercate delle persone, Maria Teresa Fòà, che ha sottolineato l'importanza di una piazza piena, soprattutto di giovani. Tanti gli striscioni e i cartelloni per la pace e di condanna alla guerra realizzati dagli studenti delle scuole. Tanti , come detto, anche i fiori gialli. Ed infine, un grande urlo per la pace che ha riempito il centro cittadino.

