"Fioriscono poesie": il dono dei bambini della primaria Gavazzi alla città

"Fioriscono poesie", è Iniziativa organizzata alla primaria Gavazzi, di via Diaz, a Desio, all’interno dell’attività della biblioteca di plesso. Coinvolti tutti i bambini della scuola di via Diaz, in occasione della Giornata internazionale della poesia che cade oggi, venerdì 21 marzo.

Iniziativa di condivisione nella Giornata internazionale della poesia

Le insegnanti della primaria Gavazzi hanno guidato i bambini nella lettura e nella scelta di alcune poesie. Il tema individuato per l'edizione di quest’anno è stato quello della natura. Sono state scelte poesie in italiano ma anche in inglese. "Le abbiamo stampate - ha spiegato Alessandra Lavezzari - I bambini le hanno poi decorate ciascuno secondo la propria fantasia e venerdì mattina gli alunni di tutte le classi sono usciti e hanno appeso le poesie a dei fili che erano stati legati ai tronchi degli alberi che si trovano lungo il marciapiede di fronte alla scuola". L'iniziativa ha avuto come obiettivo quello di donare le poesie alla cittadinanza che vive o passa vicino alla primaria e condividere la bellezza della poesia.

"Un'esperienza significativa che sarà ripetuta"

I bambini hanno scelto i testi sulla base delle emozioni che hanno suscitato in loro. Quindi le hanno donate e hanno condiviso con altre persone la bellezza della poesia. Questa iniziativa sarà ripetuta anche nei prossimi anni, cambiando magari il tema, ma sempre con l’obiettivo "di condividere la scelta che è stata fatta con il cuore da parte di ogni bambino nel selezionare le poesie. E’ stato bello lavorare con loro - ha concluso l'insegnante - individuare le poesie, leggerle insieme, commentarle, scegliere quelle che sono piaciute di più e impressionato favorevolmente i bambini. Questa esperienza di condivisione con la cittadinanza fatta tutti insieme è stata particolarmente significativa".