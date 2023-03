Nella mattinata di oggi, lunedì 6 marzo, presso la Provincia di Monza e della Brianza, la Provincia e il Comune di Seregno hanno siglato un protocollo d’intesa per disciplinare la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in vista della costruzione di uno spazio polifunzionale di proprietà e gestione comunale che possa ospitare servizi e attività sinergiche a quelle offerte dal Centro per l’Impiego di Seregno (CPI).

Firmata l’intesa fra Provincia e Comune per lo studio di fattibilità di un nuovo spazio polifunzionale per i giovani

Il Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego in corso di realizzazione per il tramite di AFOL Monza Brianza, in qualità di soggetto attuatore, prevede investimenti per l’adeguamento e la ristrutturazione di immobili idonei ad accogliere le sedi dei CPI anche in funzione del considerevole incremento di personale dedicato alle politiche attive per il lavoro. In particolare, per il CPI di Seregno è stato previsto l’adeguamento strutturale dell’attuale sede, con riorganizzazione degli spazi interni e la costruzione di un’ala aggiuntiva.

L’impegno del comune

In questo quadro il Comune di Seregno ha espresso interesse a partecipare con risorse proprie alla realizzazione di una nuova porzione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Piano di Potenziamento, da adibire a spazio polifunzionale in sinergia con il Centro per l’Impiego e il Centro di Formazione Professionale presenti.

Nuovi servizi per i giovani

Accanto ai servizi al lavoro e alla formazione offerti da AFOL (quali orientamento al lavoro, tirocini formativi, momenti di incontro domanda-offerta di lavoro, e servizi di ricollocazione e accertamento delle competenze), il Comune di Seregno affiancherà dunque il proprio spazio per l’attivazione di progetti rivolti alle fasce giovanili della popolazione, con la finalità comune di sviluppare parallelamente percorsi di prevenzione e contrasto del rischio di esclusione sociale.

Il Bakery didattico

Completa il quadro dei progetti su questi spazi il prossimo avvio di una “Bakery con bar didattico” presso il CFP Pertini attraverso il modello metodologico – didattico della Scuola Impresa, che si caratterizza per la forte valenza di sviluppo del percorso in assetto lavorativo. L’intento è quello di offrire agli studenti del triennio e del IV anno IeFP dell’indirizzo professionale “Operatore/Tecnico delle produzioni alimentari – lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno” un’esperienza formativa di eccellenza che, in virtù della sua concretezza e vicinanza alla realtà, consenta di attuare quella “contaminazione” di contenuti, metodologie e competenze ormai ampiamente richiesta sia in ambito formativo che in ambito lavorativo.

L’impegno per la formazione e per i giovani

Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, sottolinea come

“questo Protocollo d’intesa è testimonianza della grande sinergia e collaborazione fra le istituzioni del territorio, in questo caso la Provincia MB e il Comune di Seregno, ma anche del coinvolgimento di tutti gli attori sociali coinvolti. Uno stile di lavoro che mette in sinergia le azioni amministrative e quelle degli stakeholder con la partecipazione di tutti attraverso contributi tangibili e di rilevanza per dar vita a progetti efficaci sia nel breve che nel lungo periodo. In questo quadro fondamentale risulta essere, in termini di efficacia, la capillarità sul territorio, di cui è esempio concreto la positiva esperienza degli Sportelli di rete per il lavoro diffusi su tutto il territorio provinciale, che rispondono in modo efficace e concreto ai bisogni della popolazione, in termini di servizi di orientamento, accompagnamento al lavoro e ricollocazione. La Provincia di Monza e della Brianza si sta impegnando in questi anni a ricoprire il proprio ruolo al meglio, anche grazie alle diverse iniziative messe in campo sulla tematica di lavoro-formazione- orientamento”.

“Investire nei giovani, un dovere delle istituzioni”

“Nell’attuale momento storico – ha detto il sindaco di Seregno Alberto Rossi – è straordinariamente importante investire in politiche giovanili: è un dovere di tutte le istituzioni, per provare a contenere la gravissima emergenza educativa che la nostra società sta attraversando. Per investire in politiche giovanili, la nostra città ha necessità di individuare un luogo ove sviluppare percorsi e progettualità. E questo luogo nascerà grazie alla sinergia e alla capacità di rete che andiamo a sancire con Provincia di Monza e Brianza e con AFOL Monza Brianza. Le capacità delle istituzioni di cooperare e fare sistema rappresenta non solo una grande opportunità dal punto di vista pratico, ma soprattutto un importantissimo messaggio di condivisione a tutti i livelli di valori importanti per la nostra comunità civica”.

Il commento di Afol Monza Brianza