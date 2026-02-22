Ora è ufficiale il Comune ha acquisito la casa delle suore del Sacro Cuore di Gesù di Colnago.

Firmato il rogito: il Comune acquista l’ex casa delle suore

Dopo il via libera approvato dal Consiglio comunale di Cornate d’Adda alla fine dello scorso anno, nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale ha formalizzato ufficialmente l’acquisizione dell’edificio attraverso la sigla del rogito. Un’operazione che porterà la struttura lungo la Sp178 a trasformarsi in un polosociosanitario con servizi per la cittadinanza.

«L’operazione è stata conclusa e il versamento è stato fatto – spiega il sindaco Andrea Panzeri – Abbiamo completato l’acquisto della struttura per un totale di circa 215mila euro. Ora sono in corso tutte le pratiche, insieme ai vari uffici per studiare il progetto che porterà l’edificio a trasformarsi in un polo sociosanitario».

Nel dettaglio, l’obiettivo dell’Esecutivo cornatese è quello di attivare dei servizi di supporto per le persone fragili e per le persone con disabilità. Il tutto attraverso un intervento di riqualificazione della struttura per adattarla alle nuove esigenze.

«Stiamo parlando di un edificio di circa 500mq – prosegue il primo cittadino – Al momento sono in corso alcune valutazioni anche per riuscire a capire se sia possibile partecipare a bandi per finanziare l’intervento per trasformare la struttura. Vedremo sicuramente meglio nei prossimi mesi comunque. La struttura comunque è grande, ma tutto dipenderà dalle varie valutazioni, per capire se oltre al servizio per dare supporto alle famiglie con persone fragili o disabili, se ci sarà la possibilità di inserire anche altri tipi di servizi».

La soddisfazione del sindaco

Da parte dell’Amministrazione comunque c’è molta soddisfazione per questo passaggio storico, soprattutto per quello che rappresenta la storica struttura delle suore a Colnago.

«A noi ha fatto piacere, al di là del fatto che la struttura andrà a servizio della comunità, poter cogliere l’opportunità di acquisire questo stabile – prosegue Panzeri – Si tratta di una struttura che era stata aperta direttamente da Madre Laura, la fondatrice della congregazione, e che molto cara ai colnaghesi. Attaccato c’è l’asilo parrocchiale, che per anni in passato era stato gestito anche direttamente dalle suore e praticamente tutti a Colnago sono passati da lì. Sarebbe stato un peccato perdere la storia dell’immobile. Con ciò non vogliamo dire che sia stata un’operazione nostalgia, anche perchè noi vediamo proprio delle potenzialità per questa struttura».

Come detto l’edificio si trova proprio attaccato all’asilo, che un tempo era anch’esso di proprietà della congregazione ma era stato ceduto alla parrocchia diversi anni fa. La struttura invece acquisita dal Comune è quella dove alloggiavano le suore ed è stata occupata sino a pochi anni fa, a cavallo dello scoppio della pandemia, quando le ultime suore hanno lasciato l’edificio per spostarsi nella casa principale di Sulbiate.