Intesa

L'accordo prevede la semplificazione delle procedure amministrative e degli adempimenti fiscali per le imprese del territorio

Semplificazione delle procedure amministrative e degli adempimenti fiscali per le imprese e definizione di misure a vantaggio delle nuove imprese che vogliono insediarsi sul territorio: sono alcune delle principali attività previste dal Protocollo sulla fiscalità locale firmato da Assolombarda e dal Comune di Usmate Velate.

Fiscalità locale: firmato il protocollo tra Assolombarda e il Comune di Usmate Velate

L’intesa si inserisce nell’attività di monitoraggio della fiscalità locale che Assolombarda svolge sul territorio con le Amministrazioni comunali in tema di IMU, tassa sui rifiuti, oneri di urbanizzazione e addizionale IRPEF.

“Con questa iniziativa Assolombarda prosegue e rafforza la collaborazione con le amministrazioni comunali creando relazioni per le sue imprese - ha affermato Alessandro Scarabelli, Direttore generale di Assolombarda - Il protocollo che abbiamo firmato oggi con il comune di Usmate Velate e, in questi anni, con molte Amministrazioni della Brianza, è una delle attività che l’associazione svolge sia per rappresentare gli interessi delle sue imprese nel dialogo e nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, sia per semplificare le procedure degli adempimenti fiscali a vantaggio delle aziende e del rilancio economico di tutto il territorio”

I dettagli dell'accordo

Il protocollo che avrà durata di 3 anni prevede un’attività di confronto e collaborazione su temi di interesse per le imprese. In particolare, la semplificazione delle procedure amministrative e degli adempimenti fiscali anche attraverso l’utilizzo di sistemi di pagamento digitali, quali “Spid” e “Pago PA”, oltre all’attivazione di un canale di dialogo diretto tra le imprese del territorio e gli uffici comunali competenti.

"Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa fra il Comune di Usmate Velate e Assolombarda - ha sottolineato Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate - approfondiamo il dialogo e la collaborazione su tematiche complesse come la fiscalità per le imprese del nostro territorio”.

Il protocollo definisce i termini del lavoro congiunto di analisi e collaborazione in materia di tributi locali e tariffe, con l’obiettivo di trasformare la fiscalità in una leva per la competitività del territorio, per il suo rilancio economico e per aumentare l’attrattività di Usmate Velate quale luogo per le imprese e le start up che vorranno insediarsi.