Saranno inaugurati giovedì 4 giugno a Meda i nuovi campi da tennis di via Cialdini 156, al termine di un intervento di riqualificazione che restituisce alla città uno spazio sportivo rinnovato e destinato ad ampliare l’offerta dedicata allo sport e alle attività giovanili.
Fissata l’inaugurazione per i nuovi campi da tennis
L’inaugurazione sarà aperta alla cittadinanza e coinvolgerà anche le scuole del territorio in una mattinata dedicata alla presentazione dell’impianto e delle attività che verranno proposte nei prossimi mesi. La struttura dispone di due campi in terra rossa omologati ITF, illuminati e serviti da spogliatoi maschili e femminili. A partire dal mese di settembre uno dei due campi sarà inoltre coperto, permettendo così l’utilizzo dell’impianto anche durante la stagione autunnale e invernale.
Gestione e attività sportive
La gestione sarà affidata a Tennis Project Srl SSD di Massimo Frigerio e Marcelo Andres Charpentier. La società, affiliata alla FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, promuoverà attività sportive rivolte a diverse fasce d’età e livelli di esperienza, tra cui scuola tennis, corsi per adulti, lezioni individuali, tornei e il progetto “Racchette in classe” dedicato agli studenti. Sono inoltre previste iniziative e momenti promozionali aperti al territorio. Per la prenotazione dei campi sarà disponibile l’applicazione Playtomic.
“L’inaugurazione dei nuovi campi da tennis rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione degli impianti sportivi cittadini – afferma l’assessore allo Sport Stefania Tagliabue – Investire nello sport significa investire in spazi di crescita, aggregazione e partecipazione, soprattutto per i più giovani. La collaborazione con una realtà affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel permetterà di sviluppare attività continuative, rivolte sia a chi pratica sport a livello agonistico sia a chi desidera avvicinarsi a questa disciplina. Restituiamo alla città un impianto moderno, accessibile e pensato per essere vissuto durante tutto l’anno”.