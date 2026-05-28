Saranno inaugurati giovedì 4 giugno a Meda i nuovi campi da tennis di via Cialdini 156, al termine di un intervento di riqualificazione che restituisce alla città uno spazio sportivo rinnovato e destinato ad ampliare l’offerta dedicata allo sport e alle attività giovanili.

Fissata l’inaugurazione per i nuovi campi da tennis

L’inaugurazione sarà aperta alla cittadinanza e coinvolgerà anche le scuole del territorio in una mattinata dedicata alla presentazione dell’impianto e delle attività che verranno proposte nei prossimi mesi. La struttura dispone di due campi in terra rossa omologati ITF, illuminati e serviti da spogliatoi maschili e femminili. A partire dal mese di settembre uno dei due campi sarà inoltre coperto, permettendo così l’utilizzo dell’impianto anche durante la stagione autunnale e invernale.

Gestione e attività sportive

La gestione sarà affidata a Tennis Project Srl SSD di Massimo Frigerio e Marcelo Andres Charpentier. La società, affiliata alla FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, promuoverà attività sportive rivolte a diverse fasce d’età e livelli di esperienza, tra cui scuola tennis, corsi per adulti, lezioni individuali, tornei e il progetto “Racchette in classe” dedicato agli studenti. Sono inoltre previste iniziative e momenti promozionali aperti al territorio. Per la prenotazione dei campi sarà disponibile l’applicazione Playtomic.