Flash mob al casello, il Movimento 5 Stelle protesta contro il pedaggio

Flash mob al casello della A4 di Agrate per protestare contro la barriera della tangenziale est di Agrate Carugate e contro il pedaggio. A causa del maltempo, non essendoci le condizioni di sicurezza, il flash mob è stato fatto in un parcheggio accanto al casello della A4. Presente il consigliere regionale dei cinque stelle, Marco Fumagalli, l’ex sindaco cinque stelle di Vimercate Francesco Sartini, il consigliere comunale cinque stelle di Agrate Giuseppe Procopio e altri esponenti del Movimento 5 Stelle del territorio.

Protesta al casello di Agrate contro il pedaggio

"I brianzoli sono stati tosati come pecore - ha dichiarato il consigliere regionale Fumagalli - Hanno pagato per anni l’odiato balzello e non hanno mai ottenuto la metropolitana per andare fino a Milano. In più con i soldi del pedaggio il Centrodestra continua a finanziare l’eterna incompiuta Pedemontana, che semmai sarà realizzata, e i fatti ci dicono che non è per nulla scontato, porterà ulteriore inquinamento in una delle zone più inquinate d’Europa. Con il flash mob abbiamo voluto protestare contro il pedaggio, che gli automobilisti, per lo più lavoratori costretti a sostenerne il costo due volte al giorno, devono pagare per accedere alla tangenziale Est passando da Agrate Brianza".

Fumagalli: "Il casello va tolto"

Fumagalli ha poi proseguito: "Molti automobilisti per evitare il “balzello” escono prima intasando la viabilità ordinaria e aumentando l’inquinamento atmosferico. Fontana aveva promesso cinque anni fa in campagna elettorale che avrebbe tolto il casello. Invece il casello è ancora lì ad alleggerire il portafoglio degli automobilisti" conclude Fumagalli. Presenti anche i portavoce Francesco Sartini (Vimercate), Cristian Iucolino (Muggiò) e Giuseppe Procopio (Agrate) e i candidati brianzoli alle prossime elezioni regionali: Elisabetta Bardone, Massimiliano Albericci, Alessandra Iurlaro, Claudio Colombo, Antonella Beringheli, Vincenzo Repici e Mara Tentorio.