Flash mob in piazza per "Far rumore"

Un flash mob per "Far rumore", per tenere alta l'attenzione sullo stigma dei problemi di salute mentale.

Giornata mondiale della salute mentale

E' stata un successo l'iniziativa realizzata nella mattinata di oggi, giovedì 10 ottobre, a Vimercate, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. Protagoniste le persone che frequentano i centri diurni che fanno capo da Asst Brianza e in particolare all'ospedale di Vimercate, ma non solo.

Tutti in piazza sulle musiche di "Come un tuono"

Progetto che coinvolge anche gli studenti delle classi quinte, indirizzo socio sanitario, dell'istituto superiore Floriani di Vimercate.

I frequentatori del Cps di Vimercate, del Centro diurno di Bernareggio, de Le Vele di Vaprio d'Adda e di Trezzo sull'Adda, di Asfra Vedano, di alcune associazioni del territorio (delleAli, Mutar, Psiche e società) si sono trovati insieme alle ragazze e ai ragazzi del "Floriani" in piazza Roma dove hanno messo in scena, a più riprese, un balletto sulle musiche della canzone "Come un tuono" di Rose Villain. Tante le persone incuriosite che si sono fermate per assistere alla performance.

L'arte come strumento per abbattere le barriere e i pregiudizi

Il tutto sotto lo sguardo di operatori dei centri, parenti delle persone coinvolte e del dottor Paolo Maria Manzalini, responsabile della struttura semplice dell'Area territoriale di Psichiatria di Vimercate.

"Il flash mob - ha spiegato il dottor Manzalini - è una delle tante azioni che svolgiamo nell'ambito del progetto "Far rumore" che ha come obiettivo proprio quello di abbattere lo stigma rispetto ai problemi di salute mentale attraverso l'espressione artistica nelle sue varie forme. E nel contempo consentire ai pazienti di prendere coscienza di sé, del proprio corpo, delle proprie capacità attraverso varie forme artistiche. Tra queste anche il ballo. In particolare i gruppi dei vari centri si sono prima preparati grazie ad un tutorial e poi con una serie di prove, tutti insieme".