«Floriani» e San Giuseppe insieme contro la solitudine

L’istituto Floriani di Vimercate chiama, la Fondazione San Giuseppe risponde. Quarto anno per il progetto «Chiamiamoci» che ha visto studenti e anziani conoscersi attraverso telefonate settimanali durante il periodo estivo.

Lo scorso mercoledì la conoscenza di persona presso l’rsa di via Cantore dove gli undici ospiti coinvolti hanno dato un volto al proprio amico al telefono. Incontro conclusivo quindi dell’estate condivisa e raccontata negli appuntamenti fra gli studenti e gli anziani supportati nell’uso del telefonino dalle educatrici e animatrici della Fondazione. Dallo scorso giugno a inizio settembre, giovane e anziano hanno creato un rapporto di confidenza e amicizia.

Una quindicina gli studenti coinvolti delle classi terze e quarte dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale che durante l’anno sono stati formati da Luciana Secco dell’associazione «Un amico al telefono» e dalla psicologa Rita D’Alfonso della Fondazione San Giuseppe.

«Il progetto è nato durante il periodo pandemico - ha spiegato la professoressa Emanuela Sala, referente per l’istituto insieme alla docente Alessia Realini - Gli studenti si sono interrogati su come potessero far compagnia agli anziani colpiti in tutti i sensi durante l’emergenza e, sapendo che non potevano avvicinarli di persona, abbiamo pensato che il telefono fosse uno strumento mediatico che facesse al caso nostro e loro».