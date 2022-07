Focolaio Covid in biblioteca a Cesano Maderno: chiusa la struttura

Il Covid ferma le attività della biblioteca di Cesano Maderno.

Focolaio Covid in biblioteca a Cesano Maderno

In queste ore lo staff presente nella struttura di via Borromeo ha fatto sapere che la biblioteca è chiusa dopo che il personale è risultato positivo al Coronavirus. Porte chiuse dunque sia nella giornata di oggi che in quella di domani, mercoledì 6 luglio. La riapertura forse giovedì 7 luglio.

"Per qualunque richiesta - si legge nella breve nota diffusa di Facebook - (rinnovo prestiti, prenotazioni e assistenza) potete comunque contattarci per email all'indirizzo biblioteca@comune.cesano-maderno.mb.it"