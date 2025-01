Folgore Caratese, niente pubblico per il big match contro la Pro Palazzolo

Niente pubblico alla partita in programma questo pomeriggio, mercoledì 29 gennaio, allo Sportitalia Village tra Folgore Caratese e Pro Palazzolo.

Il delicato ed importante scontro diretto (fischio d'inizio alle 14.30), match chiave della venticinquesima giornata del Girone B di Serie D, sarà disputato a porte chiuse e non vedrà quindi la presenza di tifosi sugli spalti per una decisione della Questura di Monza.

Folgore Caratese: Mai successo nulla durante le gare casalinghe

Una decisione, che ha colto di sorpresa la Folgore Caratese e i suoi massimi dirigenti.

"Rispettiamo la decisione del Questore, anche se ci teniamo a sottolineare che durante le partite casalinghe della Folgore Caratese non è mai successo nulla allo stadio. Ci dispiace perché la misura presa punisce gli 80 abbonati, che sono tutti sopra i sessant'anni e i cinquanta bambini del settore giovanile. I quindici tifosi che fanno parte del tifo organizzato non sarebbero venuti allo stadio, perché essendo di mercoledì pomeriggio lavorano".

La decisione ha sorpreso un po' tutti, nonostante il tavolo che si era riunito alla presenza degli esponenti delle società e della Questura nella mattinata di martedì a Monza.

Certo è che giocare a porte chiuse una partita fondamentale per la classifica non sarà d'aiuto a una Folgore Caratese lanciatissima, in piena striscia positiva e seconda in classifica con 46 punti insieme al Desenzano Calvina.

La Gradinata est, gruppo di tifosi che è nato la scorsa stagione, ha animato le partite casalinghe dei brianzoli contribuendo ad una cornice di pubblico sempre calda e rumorosa, anche nell'ultima trasferta di Caronno Pertusella.

Lo striscione degli ultras dopo la decisione della Questura

Non si conoscono altre motivazioni legate a presunti episodi che riguarderebbero gli ultras brianzoli. Alla vigilia della partita, stando ad alcuni rumors sui social, le due tifoserie avrebbero anche colto anche l'occasione per trovarsi e pranzare insieme oggi prima del match a Verano Brianza. Non sussistono nemmeno voci di presunti dissidi tra i due gruppi organizzati tali da giustificare la decisione di far disputare la gara a porte chiuse.

Sulle tribune dello stadio della Folgore Caratese intanto, nella giornata di ieri, dopo la decisione della Questura di vietare la presenza sugli spalti dei tifosi, è apparso uno striscione: "La vostra repressione non ci fermerà. Lunga vita agli ultras".

La partita di questo pomeriggio contro la Pro Palazzolo potrà essere seguita live su SoloCalcio (Canale 60DTT+Tasto rosso) o tramite l’app gratuita di Sportitalia.