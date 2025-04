Folla allo Sportitalia Village per l'arrivo dell'Acchiappasogni

Visita speciale nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 aprile, allo Sportitalia Village di Verano Brianza.

Julio Cesar a Verano Brianza

Piccoli calciatori della Folgore Caratese, ma anche tanti appassionati di calcio e tifosi interisti si sono affollati al centro sportivo di via Dante Alighieri per la visita speciale di Julio Cesar, portiere brasiliano, uno degli eroi dell'Inter del Triplete.

Foto, selfie e autografi per il grande portiere che aveva iniziato ha iniziato la carriera nel Flamengo vincendo nove titoli statali e una Coppa Mercosur.

Julio Cesar Soares Espíndola, classe 1979, è stato uno dei portieri più vincenti e amati della storia nerazzurra. Arrivato all'Inter nel 2005, in poco tempo si è fatto conoscere ed apprezzare dai tifosi interisti, fino a diventare l'Acchiappasogni, il supereroe in grado di difendere la porta nerazzurra da ogni pericolo.

Portiere esplosivo, tra i migliori della sua generazione, in sette anni Julio Cesar ha collezionato 300 presenze con la maglia dell'Inter vincendo 14 trofei: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. La sua classe e la sua passione gli hanno consentito di entrare nella Hall of Fame dell’Inter nell'edizione del 2020.

Ad accoglierlo e a dargli il benvenuto c'era Michele Criscitiello, ceo di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese. Da quanto si è appreso Julio Cesar è arrivato in Brianza per un nuovo format che andrà in onda proprio sull'emittente televisiva di Sportitalia.