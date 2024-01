Una folla commossa per l'ultimo saluto a don Lino Magni

Gremito il Santuario di Santa Valeria a Seregno per l'ultimo saluto a don Lino Magni, scomparso lunedì all'età di 93 anni. La cerimonia funebre, con la partecipazione di numerosi sacerdoti, è stata presieduta dal vicario episcopale, monsignor Michele Elli. L'omelia è stata curata da don Isacco Pagani, uno dei nipoti del sacerdote.

Centinaia di fedeli per l'ultimo saluto a don Lino

Centinaia di fedeli, molti dei quali rimasti sul sagrato della chiesa, hanno partecipato nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 gennaio, ai solenni funerali di don Lino Magni, 93 anni, che era stato parroco di Santa Valeria per trentuno anni, fino al 2009. Nel Santuario mariano era presente anche il sindaco, Alberto Rossi, in rappresentanza dell'Amministrazione e dell'intera comunità civile.

Un lungo applauso pieno di affetto e gratitudine

"Il Signore è stato vicino attraverso l'umanità di don Lino - le parole di don Isacco Pagani nell'omelia - Possa essere immerso nell'amore del Padre che ci ha fatto incontrare come ha potuto. La vostra presenza è espressione della bellezza della vicinanza degli affetti". Il nipote ha tratteggiato il carattere e la personalità dell'ex parroco, che come il Signore "non ha tenuto nascosta la sua umanità. Era un po' anticonvenzionale, con una spontaneità, talvolta troppo spontanea, nei gesti e nelle parole". Infine ha ricordato la sua passione educativa e quella per la musica classica, il teatro e la montagna. La funzione si è conclusa con un lungo applauso, pieno di affetto e gratitudine.

