evento

Folla di podisti alla “Sette Campanili”

In 1.623 hanno partecipato alla manifestazione sportiva organizzata dal gruppo podistico "Ul Gir de Munt".

Folla di podisti alla “Sette Campanili”

Besana in Brianza · 01/12/2025 alle 11:44

di

In mille e 623 hanno partecipato alla 13esima edizione de “I Sette Campanili”, la manifestazione podistica aperta a tutti organizzata a Besana in Brianza da “Ul Gir de Munt”.

I Sette Campanili

Promossa dal gruppo podistico «Ul Gir de Munt», la manifestazione “I Sette Campanili” ha visto la partecipazione di 1.623 «tapascioni che hanno sfidato il freddo e le difficoltà di parcheggio». La folla di atleti si è presentata puntuale nella primissima mattinata di domenica all’oratorio di Montesiro, giunti per affrontare il suggestivo percorso di 6, 13 o 18 chilometri lungo i sentieri della città, che ha toccato le sette frazioni compreso il capoluogo. 27 i gruppi partecipanti, assistiti lungo i tre percorsi da tantissimi volontari oltre che dalla Croce Bianca e dalla Protezione civile.

Il presidente Enzo Rullo

“Ogni anno cerchiamo sempre di cambiare percorso – ha piegato il presidente de “Ul Gir de Munt”, Enzo Rullo durante le premiazioni dei gruppi più numerosi – Un gigantesco grazie a tutte le persone che anche questa volta hanno reso speciale il nostro evento. Il prossimo appuntamento sarà il 22 marzo».

La classifica dei gruppi premiati
La classifica dei gruppi premiati

Presenti in oratorio a Montesiro un ricco ristoro, preparato dal gruppo podistico per tutti i partecipanti, e vari stand tra cui anche «SaporVita» con prodotti di cooperative sociali o realizzati da collaborazioni con carceri.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da domani, martedì 2 dicembre 2025.

GUARDA LA GALLERY (42 foto)