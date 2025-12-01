Folla di podisti alla “Sette Campanili”

In mille e 623 hanno partecipato alla 13esima edizione de “I Sette Campanili”, la manifestazione podistica aperta a tutti organizzata a Besana in Brianza da “Ul Gir de Munt”.

I Sette Campanili

Promossa dal gruppo podistico «Ul Gir de Munt», la manifestazione “I Sette Campanili” ha visto la partecipazione di 1.623 «tapascioni che hanno sfidato il freddo e le difficoltà di parcheggio». La folla di atleti si è presentata puntuale nella primissima mattinata di domenica all’oratorio di Montesiro, giunti per affrontare il suggestivo percorso di 6, 13 o 18 chilometri lungo i sentieri della città, che ha toccato le sette frazioni compreso il capoluogo. 27 i gruppi partecipanti, assistiti lungo i tre percorsi da tantissimi volontari oltre che dalla Croce Bianca e dalla Protezione civile.

Il presidente Enzo Rullo

“Ogni anno cerchiamo sempre di cambiare percorso – ha piegato il presidente de “Ul Gir de Munt”, Enzo Rullo durante le premiazioni dei gruppi più numerosi – Un gigantesco grazie a tutte le persone che anche questa volta hanno reso speciale il nostro evento. Il prossimo appuntamento sarà il 22 marzo».

Presenti in oratorio a Montesiro un ricco ristoro, preparato dal gruppo podistico per tutti i partecipanti, e vari stand tra cui anche «SaporVita» con prodotti di cooperative sociali o realizzati da collaborazioni con carceri.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da domani, martedì 2 dicembre 2025.