Follia social per il capogruppo della Lega a Ronco Briantino, Giuseppe Degradi, che attraverso un post pubblicato su Instagram ha paragonato il Premier Mario Draghi al dittatore nazista Adolf Hilter.

Follia social: capogruppo della Lega paragona Draghi a Hitler

L'immagine, un mix tra le immagini dei due personaggi, è stato pubblicato nella giornata di ieri, domenica 9 gennaio 2022, da Giuseppe Degradi sul suo profilo Instagram. Una pessima caduta di stile per il capogruppo della Lega in Consiglio comunale ed ex candidato sindaco alla tornata elettorale del 2019, che peraltro con il suo post si schiera apertamente contro il Primo Ministro di un Governo del quale il suo partito fa parte.

Il post incriminato

Questo il testo del post incriminato che ha ricevuto anche qualche apprezzamento di altri consiglieri della Lega (tra gli altri Davide Misani di Ronco Briantino e Ivan Casano di Verano Brianza) e che purtroppo non è nemmeno l'unico di questo tenore.

"Cambiano i modi, i tempi e le facce, ma i risultati sono molto simili: discriminazioni, apartheid, dittatura, divieti e follia ovunque"

Ad esso è stata poi aggiunta la foto che raffigura Mario Draghi e Adolf Hitler e che oggettivamente lascia poco spazio all'immaginazione.