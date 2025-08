Fondi per compensazioni viabilistiche ai Comuni interessati dalla tratta B2. I sindaci "Soddisfatti"

“Accogliamo con soddisfazione la decisione di Regione Lombardia di destinare ulteriori 5 milioni di euro per le opere di compensazione viabilistica previste nei nostri territori”. Queste le parole del Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, a nome di tutti i Sindaci del Coordinamento dei Comuni interessati dalla tratta B2 dell’autostrada Pedemontana.

Ieri, lo ricordiamo, la Regione ha comunicato che è previsto lo stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro da destinare, tramite la Provincia di Monza Brianza, a interventi nei territori interessati dalla tratta B2 dell’autostrada Pedemontana.

“Questo incremento - prosegue il Sindaco Bocca - rappresenta un segnale concreto di attenzione e responsabilità istituzionale nei confronti delle comunità locali. È la risposta tangibile a un lavoro corale e determinato che, come Sindaci del territorio, abbiamo portato avanti con convinzione, segnalando con forza l'urgenza di adeguare le risorse a fronte dell’aumento dei costi legati alle opere previste dal Piano Intercomunale della Viabilità.

Il risultato ottenuto è frutto dell’impegno per una collaborazione proficua tra enti locali, Regione e Provincia di Monza e Brianza. Desidero ringraziare il Consiglio Regionale e i Consiglieri regionali, in particolare della Brianza, che si sono spesi e hanno lavorato per questo obiettivo, nonché l’Assessore regionale Claudia Maria Terzi per aver condiviso l’importanza strategica di accompagnare la realizzazione della nuova infrastruttura con opere che tutelino la vivibilità e la funzionalità dei nostri Comuni.

A breve e in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza saranno definite le modalità di ripartizione delle risorse, ma una cosa è certa: i Comuni sono pronti a gestire questi fondi ulteriori per garantire ai cittadini interventi efficaci e duraturi sui propri territori”.