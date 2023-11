Fondi per il risanamento dei ponti sulle strade provinciali: a Usmate Velate interventi per oltre 300mila euro

La Giunta Fontana ha approvato la delibera – su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi – che finanzia con 30,7 milioni di euro gli interventi di manutenzione straordinaria dei ponti sulle strade provinciali lombarde per il triennio 2024-2026. Sono previsti, in totale, fondi per 850mila euro destinati alla provincia di Monza e Brianza.

Fondi per il risanamento dei ponti sulle strade provinciali, il commento di Corbetta

“Alla Provincia di Monza e Brianza sono destinati 850mila euro per nove interventi di cui quattro nel Comune di Usmate Velate con un finanziamento complessivo di oltre 300mila euro - ha precisato Alessandro Corbetta, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia in merito agli interventi previsti in provincia di Monza e Brianza. Si tratta infatti di interventi che andranno a risanare i ponti provinciali adeguandone gli elementi strutturali: impermeabilizzazione, scarico delle acque piovane, giunti di dilatazione, nuovi cordoli e asfaltatura faranno parte degli interventi di manutenzione straordinaria di due collegamenti presenti sulla SP 177 e altri due sulla Tangenziale Est”.

"Una misura importante"