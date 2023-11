Fondi per mettere in sicurezza il Rio Brovada a Calò. Il consigliere Corbetta "Opera importante per il territorio"

"Un'opera importante realizzata a Calò per tutelare i cittadini residenti a Ponte di Triuggio. Si conferma così ancora una volta la grande attenzione della Giunta Fontana e della Lega nella tutela del territorio e nella sicurezza dei suoi cittadini, dimostrando una visione strategica e un approccio di collaborazione con gli enti locali nella gestione del rischio idrogeologico”.

Il commento del consigliere Alessandro Corbetta

A parlare è il consigliere regionale nonché Presidente del Gruppo Lega in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta dopo che la Regione ha fatto sapere di aver stanziato 580 mila euro per mettere in sicurezza il Rio Brovada a Calò attraverso la realizzazione di un'area di esondazione controllata.

“Regione Lombardia conferma ancora una volta il proprio impegno nella gestione del rischio idrogeologico. Infatti è stato approvato il nuovo Piano di interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico, 48 milioni di euro per il prossimo triennio in favore della salvaguardia del territorio lombardo. Di questi fondi, 580 mila euro interessano il territorio di Besana in Brianza per realizzare un’area di esondazione controllata del rio Brovada”. “Grazie a questi fondi si realizzeranno vasche per permettere l’esondazione controllata del Rio Brovada nella zona di Calò, frazione di Besana in Brianza, per mettere in sicurezza i cittadini residenti a Ponte, frazione del comune di Triuggio, da eventuali piene. Un progetto che arriva da lontano e che ha visto l’unione di intenti di due amministrazioni comunali e del Parco Valle del Lambro.

I fondi stanziati dalla Regione

I fondi stanziati da Regione Lombardia contro il rischio idrogeologico ammontano in totale a 48 milioni di euro, destinati a diverse opere in tutte le province lombarde. In Brianza, oltre all'intervento previsto a Calò, sono in arrivo 250mila euro per l'intervento di ripristino spondale del torrente Molgoretta alla confluenza del torrente Molgora a Usmate Velate.