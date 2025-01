Prima hanno forzato una delle porte, poi hanno fatto manbassa di merendine e birre: infine se ne sono andati portandosi via il fondo cassa, per un totale di circa 300 euro, e due telefonini. Brutto risveglio, lo scorso giovedì mattina, per i titolari del "MiMa", il bar del Centro sportivo di Usmate Velate, colpito quella stessa notte dai ladri.

Fondo cassa e merendine: colpo al Centro sportivo

Il blitz, durato pochi minuti, è purtroppo andato a segno. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato Manuel Bernardo, uno dei gestori del locale, che vive proprio sopra di esso.

"Sono stati molto attenti a non far alcun rumore e a evitare la telecamera che inquadra uno degli ingressi - racconta lui - Una volta dentro hanno svaligiato il registratore di cassa, dove c’era il fondo di poche centinaia di euro; si sono presi anche due telefonini di poco valore. E poi hanno arraffato merendine e cioccolatini, portandosi via anche qualche birra"

La denuncia ai Carabinieri

Il titolare, l’indomani mattina, non ha potuto far altro che chiamare i Carabinieri e sporgere denuncia per il furto subito. Del resto non è un periodo particolarmente fortunato per i Centro sportivi della zona. Nel corso delle ultime settimane, infatti, sono stati diverse le strutture visitate dai ladri, specialmente nel vicino Meratese.

