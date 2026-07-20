Si è svolto giovedì 16 luglio online, rivolto ad amministratori, dirigenti, funzionari e operatori degli enti locali, il webinar promosso da AFOL Monza Brianza, dalla Provincia di Monza e della Brianza e dal Comune di Seveso dedicato alla condivisione dell’esperienza progettuale “Competenze PA Next Gen / PerForma PA” e dei risultati raggiunti nello sviluppo delle competenze del personale pubblico.

Formazione e innovazione nella PA: presentati i risultati del progetto “Competenze PA Next Gen”

Il progetto, avviato nel 2025 e recentemente concluso, finanziato nell’ambito del PNRR – NextGenerationEU per circa 70.000 euro, ha consentito di sperimentare un approccio integrato all’analisi dei fabbisogni formativi, alla progettazione dei percorsi, alla loro erogazione su tematiche centrali per la PA e con modalità innovative.

Il progetto ha coinvolto complessivamente 247 dipendenti dei tre enti partner attraverso percorsi formativi dedicati alla gestione del ciclo della formazione, alla sostenibilità e inclusione, all’intelligenza artificiale e alla pianificazione delle attività. L’esperienza ha registrato un elevato gradimento da parte dei partecipanti, attestata da un tasso di formazione conclusa con successo pari al 90%, evidenziando come un approccio fondato sull’analisi dei fabbisogni e sulla partecipazione attiva possa contribuire a rafforzare la capacità delle amministrazioni di programmare e governare autonomamente i propri percorsi di sviluppo professionale.

Confronto tra enti pubblici

L’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto tra enti pubblici, favorendo la condivisione di buone pratiche e la riflessione sul ruolo strategico della formazione come leva di cambiamento organizzativo e innovazione amministrativa.

Il percorso di AFEL

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso promosso da AFEL – Accademia di Formazione degli Enti Locali di Afol MB, nata su iniziativa della Provincia di Monza e della Brianza per sostenere la crescita professionale del personale degli Enti Locali del territorio e che offre ai comuni convenzionati assistenza tecnica in tema di gestione della formazione del personale e corsi di formazione.

Dichiarazione finale

“Con questo progetto abbiamo voluto dimostrare che la formazione nella pubblica amministrazione non è un adempimento burocratico, ma la leva strategica principale per modernizzare la nostra macchina amministrativa. Il lavoro svolto insieme ad AFOL Monza e Brianza e al Comune di Seveso ha prodotto strumenti concreti — dai nuovi modelli di accoglienza per i neoassunti alla standardizzazione dei flussi di lavoro — che da oggi sono a disposizione di tutti i Comuni del territorio. È la conferma che la Provincia può e deve essere la casa delle buone pratiche, a beneficio dei servizi che offriamo ai cittadini”, ha dichiarato Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza. “Le pubbliche amministrazioni sono chiamate oggi a gestire cambiamenti sempre più rapidi, che richiedono nuove competenze, capacità organizzative e strumenti innovativi. Con il progetto “Competenze PA Next Gen” abbiamo voluto accompagnare questo percorso, offrendo ai dipendenti pubblici opportunità concrete di crescita professionale su temi strategici come la sostenibilità, la pianificazione delle attività e l’intelligenza artificiale. Quest’ultima rappresenta una grande opportunità per migliorare l’efficienza dei processi e la qualità dei servizi, ma può generare valore solo se accompagnata da persone preparate e consapevoli”, ha dichiarato Marcello Correra, Amministratore Unico di AFOL Monza Brianza. «Con il progetto PerForma PA, realizzato dal Comune di Seveso insieme alla Provincia di Monza e Brianza e ad AFOL Monza Brianza grazie a un finanziamento europeo del PNRR di circa 70.000 euro, portiamo a termine un percorso importante dedicato alla formazione, allo sviluppo delle competenze, alla digitalizzazione, all’innovazione organizzativa e all’inclusione, dove al centro ci sono i dipendenti comunali, in quanto persone con le loro peculiarità sulle quali bisogna investire. L’attenzione alle persone significa rendere la Pubblica Amministrazione più competente, efficace e vicina ai bisogni dei cittadini. Per questo desidero ringraziare tutti i soggetti coinvolti, i dirigenti e i dipendenti comunali che hanno partecipato con impegno e disponibilità. PerForma PA rappresenta un punto di partenza di un cammino che continuerà a mettere al centro la crescita professionale e il valore delle persone al servizio della città”, ha dichiarato Alessia Borrioni, Sindaco del Comune di Seveso.

Le esperienze e i risultati

Le esperienze presentate durante il webinar hanno evidenziato come un approccio strutturato alla formazione possa contribuire alla valorizzazione delle professionalità interne e alla costruzione di amministrazioni più moderne, competenti e capaci di affrontare le sfide poste dalla trasformazione digitale e dall’evoluzione dei servizi pubblici.

I risultati ottenuti confermano la validità di un modello che può essere esteso e replicato in altri contesti della PA.