Ha speso cinque euro e ha vinto quasi due milioni. La cifra da capogiro la incasserà nell’arco di vent’anni un fortunatissimo cliente del bar Franca di Bovisio Masciago che da oggi può anche smettere di lavorare. Sotto le bande argentate del gratta e vinci «New Turista per sempre» che ha acquistato nella ricevitoria di via Marconi ha infatti trovato la combinazione che gli ha permesso di vincere una rendita di circa 1,8 milioni di euro (lordi) che gli verranno accreditati nell’arco di due decenni.

Fortunato cliente acquista un gratta e vinci da cinque euro e vince quasi due milioni

La titolare del bar Franca Betti e il suo staff hanno appreso della strepitosa vincita solo pochi giorni fa, quando hanno visualizzato l’avvenuta riscossione della prima quota della vincita. Questo particolare gratta e vinci consente infatti di incassare subito 300mila euro ai quali si aggiungono seimila euro al mese per vent’anni e un bonus finale di 100mila euro. Insomma, abbastanza per far subito le valige e partire per una lunghissima vacanza senza più doversi preoccupare di nulla.

Questa è anche la vincita più alta realizzata finora nella ricevitoria del centro cittadino - a marzo con un 5 al SuperEnalotto erano stati vinti 252mila euro - e ora tutti si chiedono chi sia il fortunato cliente ma nessuno lo sa.

"Siamo molto contenti per lui"

«Non ne abbiamo proprio idea, in questi giorni non si è fatto vedere né sentire nessuno per dirci che aveva vinto» spiegano dal bar di via Marconi.

A questo punto potrebbe essere davvero chiunque, o un cliente abituale che sta continuando a frequentare il locale facendo finta di niente o un avventore di passaggio che magari a Bovisio ci è arrivato solo per caso o chissà, forse qualcuno che il gratta e vinci lo aveva acquistato per la prima volta. L’importo del premio è davvero considerevole e tutti i clienti che si apprestano a fare le loro giocate non possono fare a meno di notare il cartello in cui si dà notizia della vincita da record, commentando la gran fortuna avuta da questo misterioso cliente.