Un'altra vincita in Brianza. Questa volta la fortuna ha "colpito" Seregno dove si è registrata una vincita al Lotto.

Fortunato giocatore vince oltre 70mila euro al Lotto

Il colpo fortunato ieri, martedì 5 marzo: Come riporta Agipronews, in città un fortunato giocatore ha indovinato una giocata da 72.125 euro.

Complessivamente nell'ultimo concorso sono stati vinti in Lombardia premi per un totale che supera i 297mila euro. Le altre vincite si sono registrate a Gallarate, in provincia di Varese, dove sono stati vinti 62.500 euro; a Como dove una giocata di appena 1,50 euro si è trasformata in una vincita da 62.375 euro. E ancora a Valfurva, in provincia di Sondrio, due vincite gemelle da 50.596 euro.

10eLotto: a Milano vinti 20 mila euro

La Lombardia sorride anche con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Milano centrato un 9 da 20 mila euro L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 735 milioni di euro in questo 2024.